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أخبار مصر

الزراعة تبحث مع سنغافورة إمكانية زراعة أرز "تيماسيك" بالأراضي المصرية

وزير الزراعة والسفير
وزير الزراعة والسفير السنغافوري
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التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "دومينيك جوه"، سفير سنغافورة بالقاهرة؛ لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الزراعة.

تعاون مصري سنغافوري في تقييم أصناف الأرز 


 وناقش الجانبان خلال اللقاء، الإعداد لبرنامج تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية في مصر، وشركة تيماسيك الحكومية السنغافورية، لإجراء تجارب تقييم لصفات صنف أرز تيماسيك تحت الظروف المناخية المصرية والإجهادات البيئية، والإعداد لمذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال، إضافة إلى سبل التكامل والتنسيق القائم مع وزارة الزراعة وقطاعاتها ومراكزها البحثية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والريف المصري في التوسع الرأسي الأفقي في مشروعات الدلتا الجديدة والريف المصري والوادي الجديد.

وأكد وزير الزراعة إمكانيات الاستفادة من الخبرة السنغافورية في مجال التكنولوجيات الحديثة لمواجهة تحدي ندرة المياه، والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية، فضلا عن إمكانية التعاون في مجال التصنيع الزراعي وخاصة لمنتج البلح وأصنافه المتميزة، حيث تمتلك مصر إمكانيات كبيرة في حجم الإنتاجية، ويمكن أن يشمل التعاون رفع القيمة المضافة لهذا المنتج، مع فتح الباب أمام الاستثمارات السنغافورية في مصر في هذا المجال.

وأشار السفير السنغافوري إلى حاجة سنغافورة لاستيراد أغلب احتياجاتها من الغذاء من دول العالم المختلفة، معربا عن رغبة بلاده في زيارة الصادرات الزراعية المصرية اليها مثل: الخضراوات والفاكهة والدواجن. 
واتفق الجانبان على عقد لقاء بين الشركات السنغافورية والقطاع الخاص المصري لاستكشاف فرص الشراكة بين الجانبين في مختلف المشروعات الزراعية وصياغة ذلك في مذكرة تفاهم مع مركز البحوث الزراعية.
وحضر اللقاء الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

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