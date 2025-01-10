الجمعة 10 يناير 2025
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خارج الحدود

حرائق كاليفورنيا تجبر هاريس على إلغاء آخر رحلاتها الخارجية قبل ترك منصبها

حرائق كاليفورنيا،
حرائق كاليفورنيا، فيتو

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ألغت جولة كانت ستشمل سنغافورة والبحرين وألمانيا بسبب حرائق الغابات المستمرة في كاليفورنيا، وذلك بعد أن ألغى الرئيس جو بايدن زيارة خارجية له في اليوم السابق.

وألغى بايدن رحلة إلى إيطاليا كان من المقرر أن يلتقي خلالها بالبابا فرنسيس والرئيس سيرجو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة «في ظل حرائق الغابات التاريخية في لوس أنجلوس، اتخذت نائبة الرئيس قرارا بإلغاء رحلتها (التي كان سيرافقها فيها زوجها) إلى سنغافورة والبحرين وألمانيا».

وكان من المرجح أن تكون الرحلة الملغاة هي الأخيرة لهاريس، التي تنحدر من كاليفورنيا، بصفتها نائبة للرئيس قبل أن تترك منصبها في 20 يناير.

وتواجه لوس أنجلوس أسوأ حرائق غابات في تاريخها، وأسفرت حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص، وأدت إلى إجلاء 180 ألف شخص وتدمير 31 ألف فدان.

وعقد بايدن، الذي أعلن حالة كوارث كبرى في كاليفورنيا، اجتماعات مع كبار المسؤولين بعد ظهر يوم الخميس لبحث الاستجابة الاتحادية.
فشل جهود فرق الإطفاء

وأكدت السلطات في لوس أنجلوس، الخميس، أن جهود فرق الأطفاء لم تنجح بعد في احتواء الحرائق التي اندلعت على مساحات واسعة.

وقالت رئيسة خدمات الإطفاء في المدينة كريستين كرولي إن حريقا تمدّد على مساحة 17 ألف فدان (6900 هكتار) في باسيفيك باليساديس أصبح أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا في تاريخ لوس أنجلوس.

من جانبه، قال رئيس الإطفاء في منطقة ألتادينا في شمال لوس أنجلوس، أنتوني مارونه، إن حريقا مساحته 10 آلاف فدان في ألتادينا لا تزال نسبة احتوائه صفرا بالمئة أيضا.

وأكّد مسؤولون تنفيذ حملة صارمة ضدّ لصوص استهدفوا منازل غادرها أصحابها بعد اضطرار عشرات الآلاف من السكان على الفرار بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المسؤولة في مقاطعة لوس أنجلوس كاثرين بارجر إنه «في خضمّ حالة الطوارئ، رأينا جميعا أفرادا يستهدفون مجتمعات ضعيفة من خلال سرقة منازل ونهبها.

كما شددت المسؤولة:«سلوكهم هذا غير مقبول على الإطلاق».

وأضافت بارجر: «أعدكم بأنكم ستحاسبون. عار على أولئك الذين يحتالون على سكاننا خلال هذا الوقت العصيب، مؤكدة أن الشرطة تسيّر دوريات وقد أوقفت حتى الآن 20 شخصا».

وترك عشرات الآلاف منازلهم بعد أن اجتاحت حرائق الغابات منطقة ساحلية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في غضون ساعات قليلة، كما انتشر حريق ثانٍ بسرعة الأربعاء على مسافة نحو 50 كيلومترا من الساحل.

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