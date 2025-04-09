رسالة قوية من الداخلية: لا تهاون مع مروجي الموت

بعد فيديو الآيس

في قلب شبرا الخيمة الصاخبة، أشعل مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي شرارة تحرك أمني عاجل.. الفيديو المروع وثق لحظات جنونية لشابين تحت تأثير مخدر الآيس القاتل، وهما يترنحان بشكل هستيري في الشارع العام..

هذا المشهد الصادم لم يمر مرور الكرام على وزارة الداخلية التي تولي اهتمامًا بالغًا لما يتم تداوله إعلاميًا، خاصةً المواد المصورة التي تعكس قضايا تمس أمن وراحة المواطنين.



فور انتشار الفيديو، تحركت إدارة الإعلام والعلاقات بالوزارة على الفور، متواصلةً مع الأجهزة الأمنية المعنية للتحقق والاستجابة.. وفي غضون أقل من ست ساعات، كانت مديرية أمن القليوبية قد ألقت القبض على المتهمين الرئيسيين ومن يقف وراءهم.



لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، تعليمات واضحة بشن حملات أمنية مكثفة وغير مسبوقة لاقتلاع جذور هذه الظاهرة الإجرامية في شبرا الخيمة.. قاد هذه الحملات مدير الأمن ومدير المباحث بأنفسهما، وشعر سكان شبرا الخيمة خلال يومين فقط بانتشار مكثف لرجال الشرطة في كل شارع وحارة وعلى الطرق الرئيسية.



أسفرت هذه التحركات السريعة عن مداهمة أوكار تجار المخدرات الكبار، وإلقاء القبض عليهم وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.. كما تم التشديد على ملاحقة البؤر الإجرامية وتوجيه ضربة قوية لكل من تسول له نفسه تهديد سلامة المجتمع.



هذا التحرك السريع والفاعل من وزارة الداخلية، استجابةً لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي واهتمام الوزير شخصيًا بهذه القضية التي أثارت قلق الرأي العام، لقي استحسانًا وتقديرًا كبيرًا من أهالي شبرا الخيمة والمناطق المجاورة، الذين عبروا عن امتنانهم لجهود رجال الأمن في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة. وتؤكد مديرية الأمن على استمرار ملاحقة هذه البؤر الإجرامية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تهديد أمن المجتمع.

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