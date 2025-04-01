لمسة وفاء.. الرئيس السيسي يحقق أمنية ابنة الشهيد

في لفتة إنسانية مؤثرة، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لرغبة ابنة الشهيد الرقيب أحمد حبيب، التي عبرت عن أمنيتها في لقائه ومصافحته، وذلك خلال مقطع فيديو بثته إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة.



لم يكن هذا اللقاء مجرد لحظة عابرة، بل كان تعبيرًا صادقًا عن تقدير الدولة المصرية لأبنائها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن. ففي خضم انشغالاته الكبيرة، تابع الرئيس السيسي مقطع الفيديو الذي عرضته الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، ولم يتردد لحظة في تحقيق أمنية ابنة الشهيد، واستقبلها بحفاوة بالغة وقبلها بحنو أبوي.



يعكس هذا الموقف الدور المحوري الذي تقوم به إدارة الشؤون المعنوية في ربط جسور التواصل بين أسر الشهداء والقيادة السياسية، ونقل مشاعرهم وأمنياتهم. لذلك حرص الرئيس على الاستجابة الفورية لرغبات أبناء الشهداء، وتلبية احتياجاتهم.



ولم يكتفِ بتلبية احتياجاتهم، بل أكد أهمية اللقاءات المباشرة مع أسر الشهداء، والاستماع إلى همومهم وتطلعاتهم بنفسه. ولعلنا جميعًا شاهدنا الرئيس أمس وهو يستقبل المصابين من رجال الجيش والشرطة، ويساعدهم في الصعود إلى منصة التكريم والعودة إلى مكانهم، وهي رسالة للجميع على تكريم الشهداء وتخليد ذكراهم، وتأكيد أن تضحياتهم لن تُنسى، وأن الدولة تقف إلى جانبهم في كل الظروف.

إن حرص الرئيس السيسي على لقاء ابنة الشهيد وتقبيلها هو دليل قاطع على أن مصر لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأسرهم وتعمل على تلبية احتياجاتهم.

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