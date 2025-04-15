فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

حريق الشرابية، لم يكن فجر الثلاثاء عاديا في منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، بل كان أشبه بكابوس حيث استيقظ الأهالي على صرخات واستغاثات ونيران تتصاعد حدتها، بعدما اندلع حريق مروع في أحد مخازن الأخشاب بعزبة الورد، قبل أن تمتد ألسنة اللهب وتلتهم تسعة مغالق أخشاب، وتصل إلى بعض المنازل المجاورة، وتحاصر أحد المساجد القريبة.

حريق الشرابية

كأن الحرب اندلعت، بهذه الكلمات اختصر أحد شهود العيان الشرابية المشهد المرعب، لتصاعد النيران والدخان الكثيف، وكانت أصوات الانفجارات تتعالى من أنابيب البوتاجاز والمواد البترولية المخزنة داخل الورش، واجتاحت النار كل ما في طريقها.

حريق الشرابية

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معركة النار ورجال الإطفاء.. 4 ساعات في مكافحة اللهب

15 سيارة إطفاء، و3 خزانات مياه، وعدد من اللوادر الثقيلة دخلت في سباق مع الزمن لإخماد حريق الشرابية، رجال الحماية المدنية بالقاهرة خاضوا معركتهم ضد النار وسط ظروف خطرة، وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة بالكامل، وإخلاء بعض الوحدات السكنية، خشية وقوع كارثة إنسانية.

ورغم امتداد الأمر لأكثر من أربع ساعات، إلا أنه لم تسجل حالات وفاة، وأصيب عدد من الأهالي بحالات اختناق، فيما نقل أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى بعد إصابته أثناء أداء الواجب الوطني.

حريق الشرابية

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أحلام تحترق.. وخسائر بالملايين

النيران التهمت كل شيء، من أخشاب وآلات ومعدات، والمشهد بعد الحريق كان صادما ركام، ورماد، وأبخرة ساخنة تتصاعد من بين الأطلال، فيما تبخرت ثروات بأكملها في دقائق.

التقديرات الأولية للخسائر تشير إلى أرقام بملايين الجنيهات، ولا تزال لجان الحصر تواصل عملها لتحديد حجم الأضرار بدقة، تمهيدا لصرف تعويضات للمتضررين.

حريق الشرابية

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التحرك الرسمي.. ووعود بالتحقيق والمحاسبة

في مشهد يعكس خطورة ما جرى، انتقلت قيادات المحافظة ومديرية الأمن إلى موقع الحريق، وعلى رأسهم محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، الذي طمأن المواطنين بأن الحريق تمّت السيطرة عليه بالكامل، مؤكدا عدم وجود وفيات.

حريق الشرابية

كما أمر بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المحيطة والتأكد من سلامتها، إلى جانب توجيه الوحدات المختصة بإزالة آثار الحريق فور انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والبحث الجنائي.

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