الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

خسائر بالملايين، نتيجة المعاينة الأولية لحريق مخازن أخشاب الشرابية

حريق الشرابية
حريق الشرابية

 عاين فريق من  نيابة شمال القاهرة الكلية موقع اندلاع حريق هائل بمخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، وتبين من المعاينة الأولية أن انفجار أنبوبة بوتاجاز سبب الحريق.


وأضافت المعاينة أن النيران أدت إلى تفحم 10 مخازن للأخشاب فضلا عن حريق عقار سكني بالكامل نتيجة امتداد النيران، ولم يتم رصد أي إصابات بشرية.

 وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق أخرى.


وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد

 وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ، حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن خسائر مخازن أخشاب الشرابية تقدّر بالملايين.  

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