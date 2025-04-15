صرف الإسكندرية تستقبل طلاب الجامعة اليابانية لزيارة محطة التنقية الشرقية

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وفدًا من طلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في زيارة ميدانية لمحطة التنقية الشرقية التابعة للشركة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الشركة والمؤسسات الأكاديمية لدعم البحث العلمي وتعزيز الوعي البيئي لدى الشباب.

وضم الوفد مجموعة من الطلاب المصريين والأفارقة الدارسين بالجامعة، حيث استمعوا إلى محاضرة تعريفية حول آليات عمل المحطة ودور الشركة في إدارة منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية

كما قام الطلاب بجولة ميدانية داخل المحطة، تعرفوا خلالها على مراحل تنقية مياه الصرف الصحي، بدايةً من دخول المياه الخام وحتى المعالجة النهائية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة داخل المعامل.

وأبدى الطلاب إعجابهم بمستوى الأداء داخل المحطة، مُعربين عن تقديرهم للجهود المبذولة في تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي وخدمة المجتمع.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنظمها الشركة لتعريف طلاب الجامعات بأهمية مشروعات البنية التحتية، ودور العلم والتكنولوجيا في تطويرها.

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