السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالكويت

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامة سيادته بمدينة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي رحب بالرئيس ضيفا عزيزًا في زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس لبلده الثاني الكويت، مؤكدًا اعتزاز بلاده قيادة وشعبًا بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين مصر والكويت



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