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أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء يبحث مع جهاز الدمغة الطبية تقديم تسهيلات لشركات الأدوية

اجتماع د.على الغمراوي
اجتماع د.على الغمراوي

 عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي نقابة الأطباء وجهاز الدمغة وغرفة الصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه شركات الأدوية مع جهاز الدمغة الطبية وآليات الوصول إلى حلول عملية تضمن انسيابية العمل واستقرار سوق الدواء، مع مراعاة حماية المستهلك والحفاظ على جودة المنتج الدوائي.

 

تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية وجهاز الدمغة الطبية

 كما تم مناقشة العديد من التحديات التي تواجه القطاع الدوائي، حيث تم الاتفاق على ضرورة تبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بالدمغة الطبية لتقليل الوقت المستغرق في العمليات الإدارية وتعزيز كفاءة العمل، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية وجهاز الدمغة الطبية والشركات والنقابات لضمان تيسير العمليات وتذليل العقبات، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في المجال الدوائي.

 

كما شدد الدكتور علي الغمراوي على ضرورة التنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية، دعمًا لجهود الدولة في تطوير القطاع الدوائي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

 

حضر اللقاء الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، د.ياسر كمال،رئيس مصلحة الدمغة، د.جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، د. محي حافظ،رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، المستشار محمد عبد الجواد، المستشار القانوني لغرفة صناعة الدواء، د. يسري النوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، د. علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ود. شريف سيد، المستشار القانوني لشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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ومن جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على السياسات الدوائية ودعم الأسواق، ود. حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشؤون دعم ومتابعة الأسواق ومدير الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.

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