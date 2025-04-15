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أخبار مصر

وزير الصحة يبحث تعزيز قدرات مصر في إنتاج اللقاحات والمستحضرات الدوائية

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
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عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» لتعزيز أطر التعاون المشترك في دعم وتطوير القطاع الصحي، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.

أهداف التنمية المستدامة ويساهم في دعم القطاع الصحي

 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن الاجتماع بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في عدد من الملفات الحيوية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويساهم في دعم القطاع الصحي.

وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تطرق إلى سبل التعاون المشترك، لتعزيز قدرات مصر في إنتاج اللقاحات والمستحضرات الدوائية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإنتاج المحلي، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وبما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية والاحتياجات الإقليمية من الأدوية واللقاحات.

نقل التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي

 

واستكمل «عبد الغفار» أن الاجتماع شهد تحديد مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية، لاسيما مجالات نقل التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، بما يخدم القطاع الصحي المصري.

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وقال: إن اللقاء شهد إشادة المنظمة بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في المبادرات الصحية الإقليمية، لاسيما في مجالات إنتاج اللقاحات، والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية المرنة، مضيفًا أن المنظمة أكدت التزامها الكامل بدعم قطاع الصحة بمصر، لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في التنمية الصناعية داخل القارة الأفريقية وخارجها.

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