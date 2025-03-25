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محافظ الدقهلية يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ويتابع حالة النظافة بالشوارع والميادين

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في الشبكة الوطنية للطوارئ، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة بحضور أحمد حمدي مدير عام الشبكة الوطنية.

 


حيث تابع اللواء"مرزوق" حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين وأكد علي ضرورة التعامل الفوري مع ايه مستجدات والابلاغ عنها فورا للاجهزة المختصة خاصة فيما يتعلق بظاهرة النباشين بالقمامة بشوارع المدينة.. 

 


كما استعرض اللواء"مرزوق" منظومة العمل الخاصة بالعاملين بالشبكة وأكد علي ضرورة المتابعة الجادة لمنظومة الشكاوي والرد عليها ورصد اية مخالفات بالشارع من خلال الكاميرات.

ووجه اللواء"مرزوق"للعاملين بالشبكة الوطنية ضرورة العمل بكل تجرد وسرعة التجاوب مع الشكاوي الواردة خاصة ما يتعلق باحتياجات المواطنين اليومية.

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