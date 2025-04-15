ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ31
ترتيب هدافي الدوري الإسباني، يتصدر روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفا بفارق 3 أهداف عن مبابي نجم ريال مدريد عقب انتهاء الجولة الـ 31.
وغاب الثنائي ليفاندوفسكي ومبابي عن التهديف في الجولة الـ 31 من الليجا رغم فوز برشلونة وريال مدريد أمام ليجانيس وألافيس بالترتيب بنتيجة 1-0 خارج ملعبهما.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 31
روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 25 هدفا
كيليان مبابي ريال مدريد 22 هدفا
انتي بوديمير أوساسونا 16 هدفا
أوهيان سانسيت أتلتيك بيلباو 15 هدفا
جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 14 هدفا
رافينيا برشلونة 13 هدفا
أيوزي بيريز فياريال 13 هدفا
ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 12 هدفا
دودي لوكيباكيو إشبيلية 11 هدفا
فينيسيوس جونيور ريال مدريد 11 هدفا
إنريكي جارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 11 هدفا
نتائج الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني
فالنسيا 1-0 إشبيلية
ريال سوسيداد 0-2 ريال مايوركا
خيتافي 1-3 لاس بالماس
سلتا فيجو 0-2 إسبانيول
ليجانيس 0-1 برشلونة
أوساسونا 2-1 جيرونا
ألافيس 0-1 ريال مدريد
ريال بيتيس 1-2 فياريال
أتلتيك بيلباو 3-1 رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد 4-2 بلد الوليد
ويواصل برشلونة تصدر جدول الدوري الاسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة بعد مرور الجولة الـ 31.
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 31
1- برشلونة 70 نقطة
2- ريال مدريد 66 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة
4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة
5- فياريال 51 نقطة
6- ريال بيتيس 48 نقطة
7- سيلتا فيجو 43 نقطة
8- ريال مايوركا 43 نقطة
9- ريال سوسييداد 41 نقطة
10- رايو فاليكانو 40 نقطة
11- خيتافي 39 نقطة
12- أوساسونا 38 نقطة
13- فالنسيا 37 نقطة
14- إشبيلية 36 نقطة
15- إسبانيول 35 نقطة
16- جيرونا 34 نقطة
17- ديبورتيفو ألافيس 30 نقطة
18- لاس بالماس 29 نقطة
19- ليجانيس 28 نقطة
20- بلد الوليد 16 نقطة
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