ريال مدريد يفوز على ألافيس 0/1 في مباراة الكروت الحمراء بالدوري الإسباني

انتهت مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 0/1 للريال، والتي جرت اليوم الأحد، في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل إدواردو كامافينجا هدف ريال مدريد في شباك ديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 34.

وتعرض كيليان مبابي نجم ريال مدريد للطرد في الدقيقة 38، كما تعرض مانويل سانشيز مدافع ألافيس للطرد في الدقيقة 70.

ووضع أنشيلوتي، الثنائي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام على مقاعد البدلاء، بينما دفع بثلاثي هجومي مكون من: رودريجو جويس وكيليان مبابي وأردا جولر.

تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس

وضم تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - أردا جولر - كيليان مبابي - رودريجو جويس.

تشكيل ألافيس ضد ريال مدريد

وعلى الجانب الآخر، ضم تشكيل ديبورتيفو ألافيس: أونو - ناهويل تيناجليا - عبد الكبير أبقار - مانو سانشيز - سانتياجو مورينيو - جوان جوردان - كارلِس ألينيا - أنطونيو بلانكو - كيكي - كارلوس فيسينتي - كارلوس مارتن.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بـ4 نقاط.

بينما يأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز السابع عشر، برصيد 30 نقطة.

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