صلاح على القمة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة 32

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل الدولي المصري محمد صلاح تربعه على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، عن التهديف بالجولة الـ 32 من البريميرليج حيث اكتفى بصناعة هدف خلال الفوز الصعب على وست هام بهدفين لهدف.



كما غاب نجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، بسبب الإصابة، كما لم يتمكن ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، من التسجيل في الجولة نفسها رغم الفوز على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 32

1. محمد صلاح، ليفربول، 27 هدفًا.

2. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 21 هدفًا.

3. ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 20 هدفًا.

4. كريس وود، نوتينجهام فورست، 18 هدفًا.

5. بريان مبويمو، برينتفورد 16 هدفًا.

6. يوان ويسا، برينتفورد، 15 هدفًا.

7. كول بالمر، تشيلسي 14 هدفًا.

8. ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون 14 هدفًا.

9. أولي واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفًا.

10. جون فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 13 هدفًا.

نتائج مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 5-2 كريستال بالاس

ساوثهامبتون 0-3 أستون فيلا

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

برايتون 2-2 ليستر سيتي

آرسنال 1-1 برينتفورد

تشيلسي 2-2 إبسويتش تاون

ليفربول 2-1 وست هام يونايتد

وولفرهامبتون 4-2 توتنهام

نيوكاسل يونايتد 4-1 مانشستر يونايتد

بورنموث 1-0 فولهام

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