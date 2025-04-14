موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة بورنموث وفولهام

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، غاب محمد صلاح نجم ليفربول وألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد عن التسجيل ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

وحافظ الدولي المصري محمد صلاح على فارق الأهداف بينه وبين هالاند أقرب المنافسين لغياب الأخير عن مباريات مانشستر سيتي للإصابة.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 32 والمقرر لها اليوم بمواجهة بورنموث ضد فولهام كالتالي..

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 20 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 16 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 15 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 14 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 13 هدفا

يورغن ستراند لارسن وولفرهامبتون 12 هدفا

ليام ديلاب إبسويتش تاون 12 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 5-2 كريستال بالاس

ساوثهامبتون 0-3 أستون فيلا

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

برايتون 2-2 ليستر سيتي

آرسنال 1-1 برينتفورد

تشيلسي 2-2 إبسويتش تاون

ليفربول 2-1 وست هام يونايتد

وولفرهامبتون 4-2 توتنهام

نيوكاسل يونايتد 4-1 مانشستر يونايتد



الإثنين 14 أبريل 2025

بورنموث ضد فولهام - 9 مساءً

ويواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة بورنموث ضد فولهام في ختام الجولة الـ 32.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 32

1- ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 56 نقطة

5- مانشستر سيتي 55 نقطة

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا 54 نقطة

8- فولهام 48 نقطة

9- برايتون 48 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برينتفورد 43 نقطة

12- كريستال بالاس 43 نقطة

13- إيفرتون 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وولفرهامبتون 35 نقطة

17- وست هام يونايتد 35 نقطة

18- إبسويتش تاون 21 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط.

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