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رياضة

آلان شيرر عن تجديد عقد محمد صلاح: لاعب عظيم

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

علق الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر، نجم فريق نيوكاسل يونايتد السابق، على تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول.

وكشف نادي ليفربول بشكل رسمي، يوم الجمعة الماضي، عن تجديد عقد محمد صلاح حتى 2027.

شيرر يصف محمد صلاح باللاعب العظيم 

وقال شيرر في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "سعيد بتمديد عقد لاعب عظيم يقترب من ملاحقتي في قائمة الهدافين لمدة موسمين آخرين".

وأضاف: "صلاح موهبة استثنائية، وإذا استمر على هذا النحو، سيكون له فرصة حقيقية، لتسجيل المزيد من الأهداف في الدوري الإنجليزي".

وأتم: "ليفربول سيتحسن أكثر في المستقبل، ومع فوزهم باللقب هذا الموسم، سيواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 76 نقطة، وبفارق 13 نقطة كاملة عن آرسنال الوصيف، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

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