دوري أبطال أوروبا، يلتقي فريق برشلونة، بقيادة هانز فليك، مساء اليوم الثلاثاء فريق بوروسيا دورتموند على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل الفريق الألماني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات فليك لمباراة برشلونة ودورتموند عودة الإسباني داني أولمو عقب تعافيه من الإصابة وحصوله على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات، بينما يغيب للإصابة كل من مارك بيرنال ومارك كاسادو وأليكس بالدي وأندريه تير شتيجن.

قائمة برشلونة لمواجهة دورتموند

كوبارسي - أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - إيناكي بينيا - بابلو توري - كريستنسن - فيرمين لوبيز - باو فيكتور - لامين يامال - أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - كوشين - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، جيرارد مارتين.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، فيران توريس.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند



تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

تذاع مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

كان برشلونة فاز بوروسيا دورتموند أمام في مباراة الذهاب على ملعب "مونتجويك" بأربعة أهداف دون رد.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند مع المتأهل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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