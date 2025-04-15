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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

موعد مباراة بوروسيا
موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق برشلونة، بقيادة هانز فليك، ضيفا مساء اليوم الثلاثاء على فريق بوروسيا دورتموند على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 


كان برشلونة فاز على بوروسيا دورتموند في مباراة الذهاب على ملعب "مونتجويك" بأربعة أهداف دون رد.

 

ويلتقي المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند مع المتأهل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند


تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند أمام برشلونة


تذاع مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

وشهدت اختيارات فليك لمباراة برشلونة ودورتموند عودة الإسباني داني أولمو عقب تعافيه من الإصابة وحصوله على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات، بينما يغيب للإصابة كل من مارك بيرنال ومارك كاسادو وأليكس بالدي وأندريه تير شتيجن.

قائمة برشلونة لمواجهة دورتموند

كوبارسي - أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - إيناكي بينيا - بابلو توري - كريستنسن - فيرمين لوبيز -  باو فيكتور - لامين يامال - أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - كوشين - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

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