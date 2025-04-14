مصرع طفلين شقيقين في حريق مصنع مراتب بالمحلة (صور)

شهدت المنطقة الصناعية التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى، بـ محافظة الغربية، حادثًا مروعًا، حيث اندلعت النيران في مصنع مراتب، أسفر عن وفاة طفلين أشقاء، وإصابة آخرين وحدوث خسائر مادية فادحة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد، بمصرع طفلين وهما "معاذ محمد أبو المجد يبلغ من العمر ١٢ سنة، أحمد محمد أبو المجد يبلغ من العمر ١١ سنة"، وإصابة عدد من الأشخاص في حريق مروع التهم محتويات مصنع مراتب، ما أدى إلى تفحمه بالكامل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدفوعة بسيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة على ألسنة النيران، قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وأكد أحد الأهالي أن الطفلين كانا موجودين داخل المصنع لدخول أحدهما دورة المياه، ما أدى إلى مصرعهما متأثرين بإصابتهما بحروق من الدرجة الثالثة، ولم يتمكن أحد من إنقاذهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة أسباب الحريق وعن وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى العام لتوقيع كشف الطب الشرعي عليهما، وإعداد تقرير طبي بالحالتين، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.

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