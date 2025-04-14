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محافظات

ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع مراتب بالمحلة (صور)

حريق مصنع مراتب،
حريق مصنع مراتب، فيتو

شهدت المنطقة الصناعية التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى، بـ محافظة الغربية، حادثًا مروعًا، حيث اندلعت النيران في مصنع مراتب، مما أسفر عن وفاة طفلين أشقاء، وإصابة 7 آخرين وحدوث خسائر مادية كبيرة.

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مصرع طفلين شقيقين في حريق مصنع مراتب بالمحلة (صور)

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد، بمصرع طفلين وهم “معاذ محمد أبو المجد يبلغ من العمر ١٢ سنة، أحمد محمد أبو المجد يبلغ من العمر ١١ سنة”، وإصابة 7 من الأشخاص في حريق مروع التهم محتويات مصنع مراتب، ما أدى إلى تفحمه بالكامل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدفوعة بسيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة على ألسنة النيران، قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وأكد أحد الأهالي أن الطفلين كانا موجودين داخل المصنع لدخول أحدهما دورة المياه، ما أدى إلى مصرعهما متأثرين بإصابتهما بحروق من الدرجة الثالثة، ولم يتمكن أحد من إنقاذهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة أسباب الحريق وعن وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى العام لتوقيع كشف الطب الشرعي عليهما، وإعداد تقرير طبي بالحالتين، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.

 

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