تاريخه يرتبط بـ 11 سبتمبر وحرب العراق، من هو رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجديد

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مرشح الرئيس دونالد ترامب، لـرئاسة هيئة أركان الجيش، دان كين، بعدما أقال الرئيس الجمهوري سلفه في المنصب من دون ذكر الأسباب.

تعيين دان كين رئيسا لهيئة أركان الجيش الأمريكي

جون دان كين، هو جنرال أمريكي من مواليد عام 1968 في نيويورك. حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من معهد فيرجينيا العسكري عام 1990، ثم أكمل دراسات متقدمة في مجال الأمن القومي والقيادة.

انضم إلى سلاح الجو الأمريكي، وحلق أكثر من 2800 ساعة طيران على مقاتلات إف-16 وتي 37 وتي 38. كما شغل مناصب بارزة في الجيش، منها قائد قوة المهام المشتركة في العراق عام 2008. وعُين عام 2021 مديرًا مساعدًا للشؤون العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه".

وفي فبراير 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح كين ليكون الرئيس الـ22 لـهيئة الأركان المشتركة خلفًا لتشارلز براون.

ميلاد ودراسة الجنرال الأمريكي دان كين

ولد جون دان رازين كين في العاشر من أغسطس 1968 في مقاطعة إلميرا بنيويورك، وكان والده طيارًا حربيًّا لدى سلاح الجو الأمريكي.

حصل كين على بكالوريوس في الاقتصاد من معهد فرجينيا العسكري عام 1990، وأكمل الماجستير في الدراسات الحربية الجوية في الجامعة العسكرية الأمريكية عام 2005.

كما حضر مجموعة من الدورات المتقدمة في الأمن القومي والقيادة، بما في ذلك دورة كبار المسؤولين في الأمن القومي والدولي من كلية كينيدي في جامعة هارفارد، وبرنامج الأمن القومي بجامعة سيراكيوز.

وشارك أيضًا في برنامج تطوير القادة العسكريين المتقدم، ودورة قادة المهام المشتركة، ودورة القادة الكبار في الصيانة العسكرية، ودورة الإستراتيجية الوطنية للأمن الداخلي.

بعد فترة قصيرة من العمل في قطاع الضيافة، انضم كين إلى الجيش، وأصبح ضابطًا مساعدًا في سرب الطائرات المقاتلة "138" في سلاح الجو.

وقد سجل كين أكثر من 2800 ساعة طيران على مقاتلة إف-16 وتي 37 وتي 38، بما في ذلك أكثر من 150 ساعة قتال.

وفي أحداث 11 سبتمبر 2001، كان كين أحد الطيارين المكلفين بحماية العاصمة "واشنطن" بعد أن ضربت طائرتان مدنيتان مختطفتان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.

بين عامي 2002 و2003، تولى كين مسؤولية مشروع مكافحة "صواريخ سكود" الروسية في القيادة العسكرية الوسطى "سنتكوم" للجيش الأمريكي.

وفي عهد الرئيس جورج بوش الابن، عمل كين في البيت الأبيض مساعدًا خاصًّا لوزير الزارعة، ثم مديرًا لسياسات مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي.

تاريخ دان كين مع حرب العراق وداعش

أصبح في يناير 2008 قائدًا لقوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي في العراق.

وإلى جانب خدمته العسكرية، عمل كين مستثمرًا ورائد أعمال بين عامي 2009 و2016 أثناء خدمته في الحرس الوطني بدوام جزئي.

وفي يونيو 2016، أصبح مساعدا لقائد القيادة المشتركة للعمليات الخاصة.

ومن مايو 2018 حتى سبتمبر 2019، أصبح نائب قائد قوات العمليات الخاصة المشتركة أثناء عملية "العزم الصلب" ضد تنظيم "داعش" العراق وسوريا.

خلال تلك الفترة التقى كين الرئيس ترامب أثناء زيارته العراق خلال ولايته الأولي، وأخبره أن تنظيم "داعش" يمكن هزيمته في غضون أسبوع واحد بدلا من عامين كما كان قد أشار مستشارو الرئيس، فنال إعجاب ترامب الذي وصفه بـ"الجنرال الحقيقي".

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