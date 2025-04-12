الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

ترأس اللواء د. محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية، اليوم السبت، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من المسئولين التنفيذيين ورؤساء المصالح الحكومية.

تناول الاجتماع سبل تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استعراض ضرورة مراجعة تنظيم ساعات العمل خلال فصل الصيف لتجنب تأثيرات الحرارة.

وخلال الاجتماع جري التأكيد على أهمية تعزيز البنية التحتية للاتصالات والمرافق، وتخصيص ميزانية لدعم النظافة، وتوفير بدل انتقال للعاملين، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل صحية ومثالية بالعاصمة الإدارية.

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