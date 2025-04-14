تحركات حكومية عاجلة لتأمين مخزون الوقود ودعم استثمارات الطاقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا بشأن إتاحة التمويلات اللازمة لتوفير مخزون من المنتجات البترولية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

كما حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم بحث جهود التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والبترول من أجل إتاحة التمويلات المطلوبة لتوفير مخزون من المنتجات البترولية لاستخدامات المواطنين وكذا القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا سُبل دفع جهود زيادة الاستثمارات في إنتاج البترول والغاز، وكذا موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بما يُسهم في زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.