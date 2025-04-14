الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحركات حكومية عاجلة لتأمين مخزون الوقود ودعم استثمارات الطاقة

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا بشأن إتاحة التمويلات اللازمة لتوفير مخزون من المنتجات البترولية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

كما حضر الاجتماع  ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم بحث جهود التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والبترول من أجل إتاحة التمويلات المطلوبة لتوفير مخزون من المنتجات البترولية لاستخدامات المواطنين وكذا القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا سُبل دفع جهود زيادة الاستثمارات في إنتاج البترول والغاز، وكذا موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بما يُسهم في زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنتجات البترولية محافظ البنك المركزي وزير البترول المستشار محمد الحمصاني

مواد متعلقة

في أول اجتماعاتها، مدبولي يلتقي أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية

الوزراء: حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لـ "السكك الحديدية" يعمل بكفاءة

الثانية في أفريقيا، رئيس الوزراء يفتتح محطة طاقة الرياح بالزعفرانة غدًا

مدبولي يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية

مدبولي: السعودية شريك استراتيجي ومصر بوابة استثمارية واعدة.. ونسهّل كل الإجراءات للمشروعات الجديدة

مدبولي يلتقي وفدًا من رجال الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون المشترك

مدبولي يتابع مع المشاط نتائج زيارة ماكرون وملفات التعاون الدولي
ads

الأكثر قراءة

تراجع فى أسعار الذهب وهذا العيار وصل لـ 3940 جنيها

5 جنيهات زيادة في كيلو اللبن و3 للزبادي، ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

بعد إصابته المروعة، سيراميكا يعلن بشرى سارة بشأن القندوسي

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

شعبة المواد الغذائية: زيادة مرتقبة في أسعار الألبان والزبادي بداية من مايو

زغلول صيام يكتب : لمصلحة من الطرمخة على الرابطة وعلى الـ 250 ألف دولار في اتحاد الكرة؟! وشكل مودرن هيرجع كوكاكولا!

في صفقة انتقال حر، الزمالك يكثف مفاوضاته لضم محمد شريف

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية التي واظب عليها النبي في الركوع والسجود

ملتقى الجامع الأزهر: التاريخ يشهد على عروبة القدس وفلسطين مهما حاول العدو تزييف التاريخ

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

المزيد
الجريدة الرسمية