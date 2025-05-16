رحلة بوابير الجاز من السويد إلى مصر تمتد لـ 90 عاما، كنوز الماضي التي أضاءت بيوت المصريين، السهاري بـ 100 جنيه نمرة 10 بـ 200، فانوس الهواء ظل عقودا أساسيا بمراكب الصيد (فيديو وصور)

في قلب القاهرة القديمة، وتحديدًا في 17 ميدان العتبة، أمام قسم الموسكي يتربع محل "بريموس" شامخًا بتاريخه العريق.

المحل، الغني عن التعريف كما يؤكد رجب مختار الذي أمضى 25 عامًا من عمره في هذا المجال، يحمل بين جدرانه عبق الماضي وأصالة منتجات التى كانت يومًا ما أساس الحياة اليومية للمصريين.

نبذة تاريخية عن بداية وابور الجاز في مصر

تأسس محل بريموس في العتبة منذ أكثر من 90 عامًا، وتحديدًا في عام 1930. وكان له دور رائد في إدخال "بابور الجاز" ومواقد الكيروسين إلى مصر، حيث يعتبر علامة تجارية أصلية كانت موجودة في كل بيت مصري تقريبًا.

بدأ انتشار "بابور الجاز بريموس" في مصر على يد رجل الأعمال الأرمني أفاديس نارس، الذي استورد هذه المواقد السويدية الصنع. وقد ارتبط اسم "بريموس" في مصر ارتباطًا وثيقًا بهذه المواقد.

فيلم لعبة الست

و بالعودة إلى زمن الفن الجميل، وتحديدًا فيلم "لعبة الست" للنجم نجيب الريحاني، حيث جسد شخصية "حسن بابور" الذي يعمل بمحل بريموس.

ظل أفاديس يستورد بوابير الجاز حتى عام 1970، ثم تعاقد مع مصنعين مصريين لتصنيعها محليًا، ليصبح بديلًا عن الاستيراد من السويد. واشترط قبل بيع المحل الحفاظ على نشاطه وعدم تغييره، وهو ما يفسر استمرار "بريموس" حتى الآن في بيع نفس المنتجات التي بدأ بها.

يعتبر محل بريموس في العتبة اليوم معلمًا تاريخيًا، حيث لا يزال يحتفظ بديكوراته القديمة ويقدم نفس المنتجات التي اشتهر بها على مر العقود، ليظل شاهدًا على حقبة مهمة في تاريخ الأدوات المنزلية في مصر.

لمبة الجاز

داخل المحل، يقف رجب مختار بشغف يستعرض كنوزًا من الماضي، وعلى رأسها "لمبة الجاز" والتي كانت أساس الإنارة في المنازل قبل عصر الكهرباء.

ويشير إلى أن "بريموس" كان ولازال المقصد الوحيد للكثيرين الذين كانوا يأتون من مناطق بعيدة لاقتناء هذه اللمبات.

يستعرض مختار أنواع لمبات الجاز المتوفرة وأسعارها الحالية، والتي تبدو زهيدة مقارنة بقيمتها التاريخية والوجدانية.

فهناك "اللمبة السهارى" بسعر 100 جنيه، و"اللمبة نمرة 10" الكبيرة بسعر 200 جنيه، بالإضافة إلى "اللمبة الصاج" الحديثة نسبيًا بسعر 260 جنيه، والتي تتميز بإمكانية تعليقها علي الحائط

فانوس الهواء

ويلفت الانتباه إلى "فانوس الهواء"، الذي وظيفته الإنارة في الأماكن ذات الرياح القوية ما يجعله مثاليًا للاستخدام في المراكب.

ويؤكد على أن هذه الفوانيس واللمبات تعمل بالجاز وليس بالكحول الأبيض "سبيرتو".

ويشير إلى اللمبات النحاسية المتوفرة بأحجام صغيرة وكبيرة، بنفس نظام عمل لمبات الجاز الأخرى. فسعر "اللمبة السهاري" النحاسية الصغيرة 300 جنيه، بينما يبلغ سعر "اللمبة نمرة 10" النحاسية 375 جنيهًا.

ويشدد على جودة الخامات المستخدمة في كلا النوعين، سواء المصنوع من الصاج أو النحاس أو الزجاج مؤكدًا على توفر قطع الغيار الأصلية مثل فتائل الإشعال بأسعار رمزية تتراوح بين 25 و50 جنيهًا.

وابور الكيروسين

بالإضافة إلى لمبات الجاز، يعرض محل "بريموس" بوابير الكيروسين القديمة، التي كانت تستخدم للطهي قبل ظهور البوتاجازات الحديثة. ويستعرض "الوابور" ذو الثماني عيون "شرائط" بسعر 650 جنيهًا، مشيرًا إلى تصميمه الذي يضمن توزيعًا متساويًا للنار. ويذكر أن هناك نوعًا آخر بعشر عيون غير متوفر حاليًا. ويطلق عليه اسم "وابور سكيتي" نظرًا لهدوء اشتعاله مقارنة ببوابير الجاز الأخرى. ويفخر بأن هذا الوابور صناعة مصرية خالصة.

ويستعرض مختار أيضًا "وابور الجاز"، وهو منتج آخر لا يقل أهمية في تاريخ أدوات الطهي المصرية، والذي كان شائعًا في الأربعينات والخمسينات.

مفاجأة أخرى يجدها الزائر في "بريموس" وهي "الرمالة الكهربائية"، وهي أداة حديثة نسبيًا ولكنها مستوحاة من طرق التسخين التقليدية. تتكون من وعاء مملوء بالرمل تحته سخان كهربائي، بالإضافة إلى مؤقت للتحكم في درجة الحرارة. تتسع الرملة الصغيرة لأربع إلى ست كنك قهوة ويبلغ سعرها 550 جنيهًا.

ويختتم مختار حديثه عن "الوناسة" التي تعمل بالجاز في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وهي الحجم الصغير من اللمبة الجاز وايضا نمرة 10 التي تتميز بإضاءة أقوى من لمبات الجاز التقليدية.

كما يشير إلى أن البعض يقتني اللمبة الجاز كقطعة ديكور حتى وإن لم يستخدمها للغرض الأصلي.

ويؤكد أن أسعار جميع المنتجات في متناول الجميع وأنها أسعار لا يمكن العثور عليها خارج "بريموس".

يبقى محل "بريموس" في العتبة معلمًا بارزًا يحكي قصص الماضي من خلال منتجاته الأصيلة، ويقدم للجيل الحالي لمحة عن حياة الأجداد وبساطتها. إنه ليس مجرد محل تجاري، بل هو متحف حي يحافظ على جزء أصيل من التراث المصري.

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