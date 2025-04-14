استقرار أسعار ألعاب الأطفال بالموسكي.. ننشر قائمة بأبرز الأنواع التقليدية والإلكترونية.. وهذه أهم مستلزمات أعياد الميلاد (صور)

يُقدم الموسكي تشكيلة واسعة جدًا من ألعاب الأطفال التي تلبي مختلف الأعمار والاهتمامات والميزانيات، حيث يمكنك أن تجد الألعاب التقليدية القديمة جنبًا إلى جنب مع أحدث الألعاب العصرية والمستوردة.

ويعتبر الموسكي مركزًا رئيسيًا لتجارة الجملة، مما يجعله وجهة مفضلة للتجار، ولكنه أيضًا يوفر خيارات البيع بالتجزئة للأفراد الذين يبحثون عن صفقات جيدة.

ويتميز السوق بأجوائه الصاخبة والمزدحمة، حيث يعرض الباعة بضائعهم بطرق جذابة وملونة. التجول في أزقة الموسكي هو تجربة حسية بحد ذاتها.

ألعاب تقليدية وشعبية

يحتفظ سوق الموسكي ببيع العديد من الألعاب التقليدية والشعبية المصرية التي قد لا تجدها بسهولة في المتاجر الحديثة، بالإضافة إلى الألعاب المحلية.

ويمكنك العثور على مجموعة متنوعة من الألعاب المستوردة والحديثة، بما في ذلك الشخصيات الكرتونية الشهيرة والألعاب الإلكترونية البسيطة.

مستلزمات أعياد الميلاد والحفلات

غالبًا ما تجد في الموسكي محلات تبيع مستلزمات أعياد الميلاد والحفلات التي تتضمن ألعابًا صغيرة وهدايا للأطفال.

ماذا يمكنك أن تجد في سوق الموسكي من ألعاب الأطفال؟

* ألعاب بلاستيكية: سيارات، دمى، شخصيات كرتونية، ألعاب تركيب، أدوات مطبخ صغيرة، وغيرها.

* ألعاب قماشية: دمى محشوة بأحجام وأشكال مختلفة.

* ألعاب خشبية: ألعاب تعليمية، بازل، ألعاب جر.

* ألعاب إلكترونية بسيطة: ألعاب الفيديو المحمولة القديمة، ألعاب تعمل بالبطاريات.

* ألعاب رياضية صغيرة: كرات، حبال قفز، أطواق.

* ألعاب مائية: مسدسات مياه، ألعاب نفخ للمسابح الصغيرة.

* ألعاب تعليمية: ألغاز، كتب تلوين، أدوات فنية.

أسعار الألعاب بالموسكي

تبدأ الالعاب أول 10 جنيهات وتصل إلى أعلى من 500 جنيه سواء المصري أو المستوردة.

الفرق بين الألعاب المصري والمستوردة

تختلف الالعاب المصرية عن المستوردة في بعض النقاط أولا الخامات والجودة هناك العديد من القطع المستوردة تكون خاماتها أعلى من المصري، ويكون أيضا الفرق في السعر كبيرا، لكن هناك بعض القطع فرقها عن المصري ليس كبيرا ومع ذلك سعرها مرتفع.

تبدأ فروقات الأسعار بين المصري والمستورد من ٥ جنيهات في القطع البسيطة، وتصل إلى مئات الجنيهات في القطع الكبيرة ذات السعر المرتفع، وذلك سبب اتجاه التجار للاستغناء عن الألعاب المستوردة بسبب الفروقات الكبيرة في الأسعار في بعض الألعاب مثل البولينج، حيث إن سعر المصري ٥٥ جنيها، في حين أن المستورد سعره أعلى الضعف تقريبا، كذلك مجموعة الكور البلاستيك الشبك المصري سعرها ٥٥ جنيها والمستوردة بسعر يبدأ ٩٠ جنيها.

ثبات أسعار الألعاب

تحدث أحد البائعين بالموسكي في سوق الجملة عن ثبات الأسعار منذ فتره بسبب استقرار سعر الدولار على عكس العام الماضي كانت زيادات مستمرة لذلك ثبات سعر الدولار أدى للاستقرار.

الألعاب المائية

كما يشتهر سوق الموسكي ببيع مجموعة واسعة من الألعاب المائية الصغيرة والمحمولة التي يمكن استخدامها في المسابح المنزلية الصغيرة أو حتى في أحواض الاستحمام. هذه الألعاب غالبًا ما تكون بأسعار معقولة وتستهدف الأطفال بشكل أساسي.



أنواع الألعاب المائية المتوفرة في الموسكي (سوق الجملة):

* مسدسات المياه (Water Guns): تأتي بأحجام وتصميمات مختلفة، بدءًا من المسدسات الصغيرة التي يملأها الأطفال بسهولة وصولًا إلى البنادق الأكبر حجمًا التي تضخ كميات أكبر من الماء.

* بخاخات المياه (Water Sprayers): غالبًا ما تكون على شكل حيوانات أو شخصيات كرتونية، وتعمل عن طريق الضغط لرش الماء.

* ألعاب النفخ المائية الصغيرة (Inflatable Water Toys): تشمل عوامات صغيرة على شكل حيوانات، كرات شاطئية، وحلقات سباحة صغيرة للأطفال.

* ألعاب الغطس (Diving Toys): مثل الحلقات أو العصي الملونة التي تغرق في الماء ويستمتع الأطفال بمحاولة التقاطها.

* قوارب وألعاب تطفو على الماء (Floating Boats and Toys): قوارب بلاستيكية صغيرة، بطات مطاطية، وغيرها من الألعاب التي تطفو على سطح الماء.

* فقاعات الصابون المائية (Bubble Makers): بعضها مصمم ليطلق فقاعات يمكن للأطفال اللعب بها في الماء.

أما بالنسبة للأسواق حاليا فلم تنزل الألعاب المائية حتى الآن.



أسعار الألعاب المتنوعة الأخرى

ألعاب الذكاء والتحدي:

* كونكت فور: استمتعوا بلعبة التفكير الاستراتيجي والتنافس المثير.

* النسخة المصرية: بسعر اقتصادي يبلغ ٤٠ جنيهًا.

* النسخة المستوردة: تتميز بحجم أكبر وتصميم فاخر بسعر ١٦٥ جنيهًا.

* العرائس المستوردة: رفيقات اللعب الساحرات التي تأتي بتصاميم وأحجام متنوعة، تتراوح أسعارها من ٤٠ جنيهًا وصولًا إلى ٤٠٠ جنيه لتناسب جميع التفضيلات.

إثارة وسرعة في اللعب:

* الاير هوكي: انطلقوا في مباريات حماسية ومليئة بالإثارة والتنافس.

* تتوفر بأسعار متنوعة: ٢٦٥، ٢٨٠، و٤٦٥ جنيهًا حسب الحجم والميزات.

متعة التعلم والتفكير:

* الألعاب التعليمية: أدوات ممتعة لتنمية المهارات وتعزيز الإبداع.

* الميكانو: لعبة التركيب الهندسي التي تنمي التفكير المنطقي بسعر يبدأ من ٢٤٥ جنيهًا.

* المغناطيس البازل: قطع مغناطيسية لتكوين أشكال وألغاز مسلية بسعر ٢٠٠ جنيه.

ألعاب خفيفة ومبهجة:

* أسعار اللعب الخفيفة: تشكيلة واسعة من الألعاب الصغيرة والممتعة بأسعار في متناول الجميع.

* تبدأ أسعارها من ٢٠ جنيهًا وتصل إلى ٧٥ جنيهًا.

ألعاب الحركة والمغامرة:

* المسدسات: انطلقوا في مغامرات تخيلية ومطاردات مثيرة.

* تتوفر بأسعار تبدأ من ٣٥ جنيهًا وتصل إلى ٢٧٥ جنيهًا حسب النوع والميزات.

عالم الموسيقى والإبداع:

* الأورج: آلة موسيقية ممتعة لتنمية الحس الموسيقي والتعبير عن الذات.

* تتراوح أسعارها من ٣٧ جنيهًا مصريًا وصولًا إلى ٤٥٠ جنيهًا حسب الحجم والميزات.

* الجيتار: آلة وترية ساحرة لتعلم العزف والاستمتاع بالألحان.

* يتوفر بأسعار تبدأ من ٨٥ جنيهًا مصريًا وتصل إلى ١٨٥ جنيهًا مصريًا.

متعة القيادة والمغامرة على عجلات:

* السيارات: مجموعة متنوعة من سيارات اللعب لإطلاق العنان للخيال في السباقات والمغامرات.

* تبدأ أسعارها من ٨٥ جنيهًا وتصل إلى ٣٨٥ جنيهًا حسب الحجم والتصميم.

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