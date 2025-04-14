الوادي الجديد تختتم فعاليات «أسبوع أهل مصر الـ 37» (صور)

احتفت محافظة الوادي الجديد بختام فعاليات “أسبوع أهل مصر الـ37”، بمشاركة 200 طفل من مختلف محافظات مصر الحدودية في رحاب الطبيعة والفنون، حيث شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، فعاليات ختام العرس الثقافى، بحضور نخبة من قيادات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، ليُسدل الستار على أسبوع حافل بالتنوير والتلاحم، تاركًا بصمة ثقافية عميقة في نفوس المشاركين.

وتجلّت فعاليات الختام في تقديم عروض فنية مبهرة وفيلم تسجيلي وثّق رحلة الأسبوع ونتائج ورش العمل، بالإضافة إلى فقرات غنائية استعراضية عكست ثراء التراث المصري وتنوعه من مختلف المحافظات المشاركة، وذلك بالتنسيق مع فرع الثقافة بالمحافظة.

وخلال كلمته، أعرب محافظ الوادي الجديد عن سعادته باستضافة هذا الحدث الثقافي المتميز، مؤكدًا على أهمية تكرار مثل هذه الزيارات بين أبناء المحافظات الحدودية لتعزيز الهوية الوطنية وتعميق جسور التواصل، مشيدا بجهود وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم هذا المشروع الهام، الذي يهدف إلى بناء جيل واعٍ ومثقف من أبناء مصر.

ختام الأسبوع الثقافي لأطفال "أهل مصر" بالوادي الجديد

أقيم الحفل بمسرح سينما هيبس بمدينة الخارجة، وشمل عروضا فنية ومسرحية قدمها 200 طفل من المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، وأسوان، بالإضافة إلى عدد من أبناء المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

كما شهدت الفعاليات افتتاح معرض فني نتاج الورش الفنية والحرفية التي أقيمت على مدار الأسبوع، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتأصيل الهوية الثقافية لديهم.

شهد الحفل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتورة حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، ولاميس الشرنوبي رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

المشروع مقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبدأت فعالياته بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة منذ 7 أبريل الحالي.

الأسبوع الثقافي السابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر"

أقيم الأسبوع الثقافي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة الوادي الجديد.

وشمل البرنامج ورشا أدبية وفنية وحرفية، تقدم لأطفال محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر (مدن حلايب، الشلاتين، أبو رماد)، مطروح، أسوان، إلى جانب أبناء المحافظة المضيفة، وعدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والتاريخية بمدينة الخارجة، منها معبد قصر الزيان، مقابر البجوات، وحديقة 30 يونيو.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم المشروعات الثقافية التي تقدمها وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، في إطار البرنامج الرئاسي لبناء الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، وتحقيق تنمية ثقافية شاملة في ربوع الجمهورية.

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