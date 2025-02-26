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خارج الحدود

حماس تعلن تسليم جثامين محتجزين إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين غدًا

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم جثامين محتجزين إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين، غدًا الخميس.

إفراج الاحتلال عن الدفعة المؤجلة

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن "المقاومة ستسلم 4 جثث لأسرى إسرائيليين بشكل متزامن مع إفراج الاحتلال عن الدفعة المؤجلة إضافة إلى إطلاق سراح ما يقابلها من النساء والأطفال الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة".
وأضاف قاسم، أنه "تم التوصل لاتفاق بجهود الوسطاء لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الدفعة الماضية".

المفاوضات المكثفة في العاصمتين القاهرة والدوحة

وأفرجت "حماس"، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى من المحتجزين الأحياء، إلا أن إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.

جدير بالذكر أنه وبعد شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

وينص اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى، الذي ينتهي في 1 مارس، على أن تطلق "حماس"، سراح 33 إسرائيليا، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

 قائمة بأسماء الأسرى من قطاع غزة

وأفادت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، بأن إسرائيل سلمت قائمة بأسماء الأسرى من قطاع غزة، الذين سيفرج عنهم. وعرضت "كتائب القسام" أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح، اغتنمها عناصر الكتائب من الجنود الإسرائيليين، الذين تم أسرهم أو قتلهم خلال الحرب على غزة.

وكانت "حماس" قالت: إن "مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء"، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".
 

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