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رياضة

منتخب الشباب يدخل اليوم معسكره الأخير استعدادا لبطولة أمم إفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

منتخب الشباب، يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم الثلاثاء، معسكرًا تدريبيًّا مغلقًا، بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو الأخير له قبل خوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في شيلي في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام منتخبين من المنتخبات المشاركة في البطولة، تتحدد هويتهما خلال الأيام القليلة القادمة.

 

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا للشباب

أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات: زامبيا وسيراليون وجنوب إفريقيا وتنزانيا.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

مصر تواجه جنوب إفريقيا في اللفتتاح

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جنوب إفريقيا في افتتاح البطولة يوم 27 أبريل الجاري، فيما جاء ترتيب باقي مباريات الفراعنة الصغار في "كان" الشباب على النحو التالي:

مواعيد مباريات مصر بأمم إفريقيا للشباب

مصر ضد جنوب إفريقيا - 27 أبريل.

مصر ضد سيراليون 30 أبريل.

مصر ضد زامبيا 3 مايو.

مصر ضد تنزانيا 9 مايو.

 

العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب الشباب 

وفضل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، إقامة معسكر الفراعنة الصغار في العاصمة لإدارية، لتوفير أكبر قدر من التركيز للفريق قبل انطلاق البطولة، التي يسعى منتخب مصر من خلالها إلى التأهل لنهائيات كأس العالم في شيلي أواخر العام الجاري.

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