أسامة نبيه لشباب الفراعنة: الروح سلاحنا في أدغال أفريقيا ولا يزال لدينا الكثير

منتخب الشباب، أعرب الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم عن ارتياحه لمعسكر الدوحة الذي اختتمه منتخب الفراعنة مساء الثلاثاء بفوز كبير على منتخب الإمارات الأوليمبي ٥ - ١ ضمن استعداداته لكأس الأمم الأفريقية القادمة فى كوت ديفوار من ٢٦ أبريل إلى ١٨ مايو وهى البطولة القارية المؤهلة للمونديال.

وجاء حوار نبيه مع اللاعبين واقعي بعدما أشاد بهم والشكل الجيد الذى ظهروا عليه في المباريات الودية الثلاثة مع منتخبات أولمبية لدول: قطر وكرواتيا والإمارات وارتفاع معدل أعمار المنافسين أعطي التجارب الثلاثة طابع المباريات الرسمية القوية وكان لاعبو مصر عند حسن الظن بهم خاصة وأنهم كان الأفضل فى لقاء قطر الذى انتهى بالتعادل ١ - ١ وكان بإمكانه الفوز لولا ضياع ضربة جزاء من كاباكا فى الدقيقة الأخيرة؛ وفي الودية الثانية مع كرواتيا نجح الفراعنة فى العودة بعد تأخرهم بهدف وتعادلوا وتقدموا بالهدف الثاني حتى نهاية الوقت الأصلي ولكن خبرة الكروات حسمت اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت بدلا من الضائع، وفي ودية الإمارات أيضا عادوا الفراعنة بعد تأخرهم بهدف وأحرزوا خمسة أهداف أكثر من رائعة.

ويضيف اسامة نبيه فى لقائه مع لاعبيه بعد ودية الإمارات قائلا: تجارب معسكر قطر الثلاثة مجرد بداية فى أول احتكاك دولى خارجي وتستحقون عليه التحية ولكن المشوار الحقيقي لم يبدأ بعد.. الروح القتالية أكثر شئ أسعدني واعتبرها سلاحنا الذى أتمنى ألا نتخلى عنه مهما كانت المعارك الكروية التى تنتظرنا فى غابة أفريقيا القاسية.. كلي ثقة فيكم ولكن القادم يحتاج لمزيد من التركيز والالتزام الخططى.

ووجه اسامه نبيه الشكر إلى المهندس هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة الداعم القوي المنتخب مشيدا بمجهودات الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد الذى يتابع كل كبيرة وصغيرة ويذلل العقبات وكذالك شكر اسامه نبيه كل معاونية فى الجهاز الفني وفي الجهاز الإداري بقيادة النشط حمادة أنور مؤكدا أن الكل يقوم بواجبه ويقدم اقصي ما فى وسعه من أجل المنتخب.

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