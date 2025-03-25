الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسامة نبيه لشباب الفراعنة: الروح سلاحنا في أدغال أفريقيا ولا يزال لدينا الكثير

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

منتخب الشباب، أعرب الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم عن ارتياحه لمعسكر الدوحة الذي اختتمه منتخب الفراعنة مساء الثلاثاء  بفوز كبير على منتخب الإمارات الأوليمبي ٥ - ١ ضمن استعداداته لكأس الأمم الأفريقية القادمة فى كوت ديفوار من ٢٦ أبريل إلى ١٨ مايو وهى البطولة القارية المؤهلة للمونديال.

 وجاء حوار نبيه مع اللاعبين واقعي بعدما أشاد بهم والشكل الجيد الذى ظهروا عليه في المباريات الودية الثلاثة مع منتخبات أولمبية لدول: قطر وكرواتيا والإمارات وارتفاع معدل أعمار المنافسين أعطي التجارب الثلاثة طابع المباريات الرسمية القوية وكان لاعبو مصر عند حسن الظن بهم خاصة وأنهم كان الأفضل فى لقاء قطر الذى انتهى بالتعادل ١ - ١ وكان بإمكانه الفوز لولا ضياع ضربة جزاء من كاباكا فى الدقيقة الأخيرة؛ وفي الودية الثانية مع كرواتيا نجح الفراعنة فى العودة بعد تأخرهم بهدف وتعادلوا وتقدموا بالهدف الثاني حتى نهاية الوقت الأصلي ولكن خبرة الكروات حسمت اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت بدلا من الضائع، وفي ودية الإمارات أيضا عادوا الفراعنة بعد تأخرهم بهدف وأحرزوا خمسة أهداف أكثر من رائعة.

ويضيف اسامة نبيه فى لقائه مع لاعبيه بعد ودية الإمارات  قائلا: تجارب معسكر قطر الثلاثة مجرد بداية فى أول احتكاك دولى خارجي وتستحقون عليه التحية ولكن المشوار الحقيقي لم يبدأ بعد.. الروح القتالية أكثر شئ أسعدني واعتبرها سلاحنا الذى أتمنى ألا نتخلى عنه مهما كانت المعارك الكروية التى تنتظرنا فى غابة أفريقيا  القاسية.. كلي ثقة فيكم ولكن القادم يحتاج لمزيد من التركيز والالتزام الخططى.      

ووجه اسامه نبيه الشكر إلى المهندس هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة الداعم القوي المنتخب مشيدا بمجهودات الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد الذى يتابع كل كبيرة وصغيرة ويذلل العقبات وكذالك  شكر اسامه نبيه كل معاونية فى الجهاز الفني وفي الجهاز الإداري بقيادة النشط حمادة أنور مؤكدا أن الكل يقوم بواجبه ويقدم اقصي ما فى وسعه من أجل المنتخب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب أسامة نبيه منتخب الإمارات امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة

مواد متعلقة

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات ببطولة قطر الدولية

رغم الخسارة، علاء نبيل يشيد بتجربة منتخب الشباب أمام كرواتيا الأولمبي

منتخب الشباب يخسر 3-2 أمام كرواتيا الأولمبي

أسامة نبيه يبدأ معسكر الشباب فى قطر بمحاضرة عن ودية زد

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم

عفا الله عما سلف، الخطيب يرد على مبادرة الصلح مع مرتضى منصور

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كريم حسن شحاتة: زيزو لن يجدد عقده مع الزمالك وهذه وجهته المقبلة

بعد الإنكار، ترامب يقر بفضيحة ضم صحفى لجروب سري يناقش ضرب دولة عربية

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026

منوعات

المزيد

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أبو سعيد الخدري الفقيه الشجاع

عضو بمركز الأزهر: يجوز للنساء الاعتكاف في رمضان داخل المنزل (فيديو)

معجزات الرسول، حنين الجذع شوقًا إلى الحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية