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أخبار مصر

في أول اجتماعاتها، مدبولي يلتقي أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية، وذلك في أول اجتماع لها بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والفكرية البارزة، ومسؤولين من الجهات المعنية بملف الإعلام والإنتاج الدرامي.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب إعادة تقييم شامل لمشهد الإعلام والدراما المصرية، بما يعكس تطلعات الدولة والمجتمع، ويُعزز من قدرة القوى الناعمة المصرية على التأثير داخليًا وخارجيًا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تشكيل اللجنة جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تطوير الإعلام المصري والارتقاء بصناعة الدراما لتكون معبرة عن هوية المجتمع المصري، وراصدة للتحديات التي تواجهه، وفي الوقت نفسه داعمة لقيم التنوير والوعي والانتماء.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف الإعلام والدراما باعتبارهما من أبرز أدوات بناء الوعي الجمعي، ورافدًا مهمًا في معركة الدولة ضد الشائعات والأفكار الهدامة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع ومساندة كل المبادرات الجادة لإصلاحه وتطويره.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة أبرز التحديات التي تواجه الإعلام المصري، سواء من حيث التمويل أو التنافسية أو التأثير، إلى جانب التحديات المرتبطة بصناعة الدراما مثل ارتفاع التكلفة، وتراجع المحتوى، وغياب المعايير المهنية في بعض الأعمال، مؤكدين أهمية صياغة رؤية وطنية شاملة للنهوض بالقطاع.

كما ناقش الحضور آليات دعم حرية الإعلام في إطار من الالتزام والانضباط، وتشجيع الأعمال الدرامية ذات القيمة، وبناء كوادر إعلامية وفنية قادرة على مواكبة التطورات العالمية، إلى جانب تقديم مقترحات حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات الإعلام والإنتاج الفني.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستتابع أعمال اللجنة أولًا بأول، وستولي توصياتها كل الاهتمام، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع أعضاء اللجنة للوقوف على ما يتم تحقيقه، والعمل على إزالة أية معوقات قد تعترض طريق تنفيذ توصياتها.

كما وجّه رئيس الوزراء الشكر لأعضاء اللجنة على تفاعلهم الإيجابي واستعدادهم للمشاركة في هذه المهمة الوطنية، معربًا عن تطلعه إلى أن تثمر جهود اللجنة عن نتائج ملموسة تُعيد للإعلام والدراما المصرية مكانتهما الرائدة في العالم العربي.

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الدراما المصرية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الشخصيات الإعلامية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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