المالية تكشف تطورات جديدة في التسعير الجمركي وزمن الإفراج

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية: إن هناك إصلاحات تتم في الجمارك لسد منافذ التهريب، ولتقليل زمن الإفراج الجمركي الذي كان يمتد لـ 18 يوما، ثم انخفض لـ 8 أيام، وهو غير مرض للجميع، وهدفنا وصوله لمدة يومين ثم لساعات.

فاتورة طول فترة الإفراج الجمركي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: تأخير الإفراج الجمركي يكلف المستورد أموال باهظة والمستهلك هو من يدفع التكلفة وبالتالي حدوث ارتفاع في الأسعار.

تقليل زمن الإفراج الجمركي

وتابع:"نعمل جاهدين على تقليل زمن الإفراج الجمركي، وهناك تعديلات تشريعية وإجرائية لتقليل زمن الإفراج الجمركي".

وأختتم:"نعمل على ميكنة العملية الجمركية بالكامل وتوحيد التسعير في كل المنافذ وفقا لقاعدة بيانات مميكنة، وانتهاء عملية التسعير القائمة على العنصر البشري".

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