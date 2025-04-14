ترامب: الحرب الروسية الأوكرانية اندلعت في عهد بايدن وأحاول إيقافها وإنقاذ الأرواح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إنه كانت هناك العديد من الطرق لمنع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "لم أواجه أي مشكلة خلال ولايتي الرئاسية الأولى في منع اندلاع حرب أوكرانيا، وسماح زيلنسكي والمحتال بايدن باندلاع الحرب مهزلة وأمر فظيع".

وقف الحرب في أوكرانيا

وتابع الرئيس الأمريكي: "يجب علينا الآن وقف الحرب في أوكرانيا وبسرعة فالأمر محزن.. لم تكن لي أي علاقة بالحرب في أوكرانيا لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار.. الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن وليست حربي".

الضربة الروسية في سومي بشمال شرق أوكرانيا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، الضربة الروسية التي خلّفت 34 قتيلا على الأقل في سومي بشمال شرق أوكرانيا، بأنها "مروّعة".

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، "أعتقد أنه أمر فظيع. وقد قيل لي إنهم ارتكبوا خطأ. لكنني أعتقد أنه أمر مروّع".

وعندما طُلب منه توضيح الخطأ، قال: "لقد ارتكبوا خطأً.. هذه حرب بايدن.. هذه ليست حربي.. هذه حربٌ كانت في عهد بايدن.. أحاول فقط إيقافها حتى نتمكن من إنقاذ الكثير من الأرواح".

يأتي ذلك فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة أوكرانيا لرؤية الدمار الذي خلفه العدوان الروسي، وذلك في مقابلة بثتها الأحد شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية.

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