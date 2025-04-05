السبت 05 أبريل 2025
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محافظات

رأس البر تستعد لـ شم النسيم بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع النيل (صور)

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع جهود إزالة التعديات، فيتو

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أعمال الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك ضمن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع النيل، أحد الشوارع الحية بالمدينة.

 

تحسين المظهر الحضاري وتيسير الحركة

استهدفت الحملة إزالة جميع صور الإشغالات التي تعيق الحركة، في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على تحسين المظهر الحضاري للمنطقة، وتسهيل حركة السير أمام المواطنين والزائرين، بما يعزز من قدرة المدينة على استقبال الوافدين خلال المواسم السياحية.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع النيل
حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع النيل

 

استعدادات لموسم الصيف وأعياد الربيع

وتأتي هذه الجهود ضمن استعدادات الوحدة المحلية والجهات المعنية لاستقبال أعياد الربيع وموسم صيف 2025، بما يليق بمكانة رأس البر كوجهة سياحية متميزة على ساحل البحر المتوسط.

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