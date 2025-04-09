الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم دمياط يواصل جولاته لمتابعة انتظام الدراسة بعزبة البرج ودمياط

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

واصل ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولاته التفقدية لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارتي دمياط وعزبة البرج التعليميتين، وذلك  في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، 

 

زيارة لمدارس عزبة البرج ودمياط التعليمية

شملت الجولة زيارة كل من مدرسة الإعدادية الثانوية بنات، والإعدادية الثانوية بنين برأس البر التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية، بالإضافة إلى مدرسة عباس زاهر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دمياط التعليمية.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارتي دمياط وعزبة البرج 
وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارتي دمياط وعزبة البرج 

وقد بدأ "عمارة" جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة الإعدادية الثانوية بنات، ثم قام بتفقد الفصول الدراسية، واطلع على دفاتر المعلمين وكراسات تقييمات الطلاب الأسبوعية، لمتابعة مدى الالتزام بالخطط التعليمية.

التأكيد على الانضباط والمواظبة

وخلال جولته، شدد وكيل الوزارة على أهمية انتظام الطلاب في الحضور اليومي، موضحًا أن التغيب يؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي ويحرمهم من درجات المواظبة والتقييم، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من النتائج النهائية.

وأشار إلى أن كل يوم غياب يُفقد الطالب فرصًا تعليمية ودرجات يصعب تعويضها لاحقًا.

بيئة تعليمية محفزة ودعم للطلاب

وأكد "عمارة" على ضرورة تكاتف جميع العاملين بالمدارس لتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة ومحفزة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدقيقة لأداء الطلاب، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أفضل النتائج.

حرص دائم على جودة التعليم

تأتي هذه الجولة في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط على ضمان جودة التعليم، ومتابعة انتظام الدراسة داخل المدارس، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، تحقيقًا لأهداف المنظومة التعليمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السيد محمد عبد اللطيف العملية التعليمية تعليم دمياط دمياط زارة التربية والتعليم محافظ دمياط الفصول الدراسية وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

مواد متعلقة

كمين مسجد التوحيد، ضربة أمنية موجعة لعصابات المخدرات في قرى دمياط

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

دمياط تحصد المركز الخامس على الجمهورية في مسابقة مراكز تنمية القدرات الصيفية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

أمطار خفيفة وأجواء شتوية على دمياط

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الزمالك وستيلينبوش في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2025

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

جماهير الزمالك تجهز مفاجأة لـ زيزو في مباراة سيتيليتبوش

المصري وسيمبا يلجآن لركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن تأجير المستشفيات

مدبولي: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة اليومين الماضيين

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته بسعة الرزق والراحة النفسية

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن الزبير أول مولود في الهجرة)

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية