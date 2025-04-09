وكيل تعليم دمياط يواصل جولاته لمتابعة انتظام الدراسة بعزبة البرج ودمياط

واصل ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولاته التفقدية لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارتي دمياط وعزبة البرج التعليميتين، وذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط،

زيارة لمدارس عزبة البرج ودمياط التعليمية

شملت الجولة زيارة كل من مدرسة الإعدادية الثانوية بنات، والإعدادية الثانوية بنين برأس البر التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية، بالإضافة إلى مدرسة عباس زاهر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دمياط التعليمية.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارتي دمياط وعزبة البرج

وقد بدأ "عمارة" جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة الإعدادية الثانوية بنات، ثم قام بتفقد الفصول الدراسية، واطلع على دفاتر المعلمين وكراسات تقييمات الطلاب الأسبوعية، لمتابعة مدى الالتزام بالخطط التعليمية.

التأكيد على الانضباط والمواظبة

وخلال جولته، شدد وكيل الوزارة على أهمية انتظام الطلاب في الحضور اليومي، موضحًا أن التغيب يؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي ويحرمهم من درجات المواظبة والتقييم، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من النتائج النهائية.

وأشار إلى أن كل يوم غياب يُفقد الطالب فرصًا تعليمية ودرجات يصعب تعويضها لاحقًا.

بيئة تعليمية محفزة ودعم للطلاب

وأكد "عمارة" على ضرورة تكاتف جميع العاملين بالمدارس لتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة ومحفزة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدقيقة لأداء الطلاب، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أفضل النتائج.

حرص دائم على جودة التعليم

تأتي هذه الجولة في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط على ضمان جودة التعليم، ومتابعة انتظام الدراسة داخل المدارس، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، تحقيقًا لأهداف المنظومة التعليمية.

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