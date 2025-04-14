الكشف علي 1084 مواطنين ضمن القافلة الطبية للجنة الاستغاثات بـ"الوزراء" في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأول لانطلاق القافلة الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، والتي أقيمت بقرية الديرس مركز أجا.

قافلة طبية للجنة الاستغاثات بمجلس الوزراء تكشف علي 1084مواطنا في الدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية دعمه الكامل لجهود القوافل الطبية والعلاجية المجانية التي توفر خدمة طبية متميزة لأهلنا في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأشاد بجهود القائمين على الجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تسيير القوافل والأطقم الطبية وفرق التمريض والعاملين المشاركين فيها.

القافلة مستمرة على مدار 4 أيام

وقال الدكتور محمد مصطفى عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء المشرف على القافلة، أن القافلة مستمرة على مدار 4 أيام، يومي 14,15 بقرية الديرس مركز أجا، وأوضح أن اليوم الأول شمل كشف وعلاج أمراض الرمد، واليوم الثاني يضم 5 عيادات، تشمل تخصصات الباطنة، والجلدية، والعظام، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، أما يومي 16,17 تنطلق القافلة بقرية دنديط مركز ميت غمر.

تحويل عدد من الحالات للمستشفيات الجامعية،

استهدفت القافلة الكشف في اليوم الأول على 670 حالة رمد وتقديم 310 نظارات طبية للمواطنين وإجراء 104 عمليات رمد مختلفة، في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء؛ لتوفير خدمة طبية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة، لإجراء عدد من العمليات المُختلفة.





تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الطبية اليوم جرت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتوجيهات الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، والتي تعمل على إطلاق عددًا من القوافل بالمجان، والتنسيق مع الأستاذ محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، وبحضور الدكتورة هالة السعيد مدير الإدارة الصحية.

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