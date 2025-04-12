صحة الأقصر تدشن قافلة توعوية لتنظيم الأسرة بأرمنت

تفقد وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور أحمد أبو العطا أعمال القافلة التوعوية والخدمية لتنظيم الأسرة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة الأسرة والمجتمع، وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان، ووفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

قوافل طبية في الأقصر



أوضح وكيل وزارة الصحة أن فعاليات القافلة بدأت اليوم السبت الموافق 12 أبريل وتستمر حتي يوم الإثنين 14 أبريل، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة السكان بمحافظة الأقصر، بالوحدة الصحية بحاجر أبو دغار، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإرتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية، ولتقديم خدمات تنظيم الأسرة المجانية عبر الوحدات الثابتة والمتنقلة، بمشاركة أطباء وأخصائيين مدرّبين لتوفير أعلى مستوى من الخدمة الطبية والوعي الصحي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن هذه القوافل تقام بمراكز وقرى مدينة أرمنت، وتستهدف السيدات والأسر الراغبة في خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وعلى هامش جولته التفقدية لأعمال القوافل، افتتح وكيل صحة الأقصر معرض نوادي المرأة، وذلك بمرافقة مديرة إدارة تنظيم الأسرة دكتورة غادة شعيب، وبحضور القس كيرلس جوهر عبادى كاهن كنيسة العذراء بحاجر أبو دغار، والشيخ محمود عبد الحميد الدمرداش إمام وخطيب مسجد الخليل إبراهيم بأرمنت الوابورات.



وأشار "أبو العطا" إلى أن إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء القافلة تستهدف تنمية قدرات المرأة الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصاديًا، حيث يتم من خلال المعارض عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولى نوادي المرأة، وذلك إيمانًا بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خاصةً قرار الإنجاب، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية.

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