الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

مقرأة قرآنية، انطلاق قافلة دعوية لمدينة المنصورة

مقرأة بمساجد الدقهلية،
مقرأة بمساجد الدقهلية، فيتو

 أقامت مديرية أوقاف الدقهلية  تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف القافلة الدعوية لمدينة المنصورة، حيث تم عقد مقرأة الأئمة ومجلس الصلاة

 

 تقام القوافل تحت إشراف  الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني 
وبمتابعة  فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

 حيث انطلقت القافلة الدعوية لمدينة المنصورة، وتم عقد مقرأة الأئمة ومجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وكانت حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة بعنوان: "كَلِمَةُ (أَنَا) نُورٌ وَنَارٌ".

 

موضوع خطبة اليوم الجمعة 

 وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة توعية الجمهور بالفرق بين من يقول: أنا خير منكم، ومن يقول: أنا أمان لكم، علمَا بأن الخطبة الثانية تتناول ضرورة الترابط والاعتصام بحبل الله، وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد، وذلك بمحافظات الجمهورية.

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