جولات ميدانية لرؤساء المراكز وأجهزة التموين على محطات الوقود ومواقف السرفيس بأسوان (صور)

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان واصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن جولاتهم الميدانية لمتابعة انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس، على أن يتم الرصد على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تسود بشكل عام حالة الإستقرار والهدوء داخل جميع المحطات والمواقف، مع التأكيد على السائقين من أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة، ورصد أى مخالفات للتعامل الفورى معها وذلك وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن بزيادة أسعار الوقود.

التفاعل مع شكاوى الركاب

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان لمنع أى تجاوزات من بعض السائقين، على أن يتم بالتوازي وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة، وتركيب البنرات بجميع مواقف السيرفيس، والاطمئنان من المواطنين أنفسهم على التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وكلف مديرية التموين بمواصلة تنظيم حملات التفتيش محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية والأرصدة الكافية منها، مع الإعلان عن الأسعار الجديدة بها، والتى تم توضيحها عبر اللوحات الإلكترونية بكل محطة، فضلًا عن وضع لافتات إرشادية موضحًا بها التعريفة الجديدة بكل موقف حتى يتسنى الإلتزام بها على الوجه الأكمل.

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