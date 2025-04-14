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رياضة

بعد إصابته المروعة، سيراميكا يعلن بشرى سارة بشأن القندوسي

القندوسي، فيتو
القندوسي، فيتو

أعلن معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا بشرى سارة بشأن اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق بعد إصابته الخطيرة التي تعرض لها مؤخرا.

وأكد البطاوي في تصريحات خاصة لـ"فيتو":" الطبيب طمأننا علي حالة القندوسي وأكد أن اللاعب سيعود للملاعب بعد اربعة اشهر فقط وليس ستة أشهر وهو خبر سار للاعب وللنادي".

وأضاف البطاوي:"القندوسي أمامه ما يقرب من 10 ايام لاستعادة عافيته والبدء في التفكير بمرحلة التأهيل واننا كنادي لن نتأخر علي اللاعب بخوض فترة التاهيل بالخارج حال طلب الطبيب ذلك".

وأشار إلى أنهم علي ثقة من عودة القندوسي سريعا للملاعب وان النادي سيسانده حتي ذلك خاصة أنه يمتلك من الإرادة ما يمكنه من العودة سريعا.

خرج الجزائري أحمد القندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا من المستشفى ظهر اليوم الاثنين بعدما خضع لجراحة عاجلة أمس الأحد بأحد المستشفيات إثر تعرضه لإصابة خطيرة بالساق اليسرى.

إصابة أحمد القندوسي 

وتعرض القندوسي لإصابة بكسر في الساق نتيجة تدخل عنيف من ياسين الملاح لاعب فريق فاركو خلال مباراة فاركو مساء السبت الماضي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

غياب القندوسي لنهاية الموسم 

وتأكد غياب الجزائري أحمد القندوسي عن مباريات فريقه لنهاية الموسم الجاري بعدما تعرض لكسر في الساق يوم السبت الماضي.

وخضع اللاعب لعملية جراحية عاجلة تم خلالها تركيب مسامير وشرائح بساقه اليسرى في ظل عنف الإصابة التي تعرض لها وسيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين خمسة وستة أشهر مما يؤكد عدم مشاركته مع فريقه في باقي مباريات الموسم الحالي.

نقل القندوسي إلى المستشفى 

وعلى الفور تم نقل اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ستاد المكس في الإسكندرية، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته.

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة علي ماهر، واللاعبين، على التواجد رفقة القندوسي في المستشفى.

ووجه محمد أبو العينين مالك النادي، تعليمات بتوفير كل وسائل العناية الطبية اللازمة، على أعلى مستوى، عبر كونسلتو طبي يضم أكفأ الأطباء، من أجل ضمان عودة القندوسي للملاعب في أقرب وقت ممكن.

القندوسي
القندوسي

وحرص أبو العينين على زيارة القندوسي بالمستشفي عقب إجرائه العملية الجراحية امس الاحد.

وتواجد مع اللاعب حتى إفاقته من العملية لاعبو فريق سيراميكا بالكامل والجهاز الفني والاداري للاطمئنان عليه.

كما زار محمد سفيان براح، سفير الجزائر في مصر، القندوسي من أجل الاطمئنان على حالته ومؤازرته بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فاركو.

ووجه "براح" الشكر إلى  أبو العينين  وإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، على توفير كل سبل الرعاية الطبية،   للنجم الجزائري الدولي.

كما حرص ثنائي الأهلي إمام عاشور ومروان عطية على زيارة القندوسي بالمستشفي ايضا. 

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