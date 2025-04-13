أبو العينين ولاعبو سيراميكا يزورون أحمد القندوسي بالمستشفى (صور)

قام النائب محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا بزيارة الجزائري أحمد القندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا عقب إجرائه العملية الجراحية اليوم.

وحاول ابو العينين الشد من أزره ومواساته بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها لاسيما أنه من أبرز لاعبي الفريق من انضمامه من النادي الأهلي

وتواجد مع اللاعب حتي إفاقته من العملية لاعبو فريق سيراميكا بالكامل للاطمئنان عليه

غياب القندوسي لنهاية الموسم

وتأكد غياب الجزائري أحمد القندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا عن مباريات فريقه لنهاية الموسم الجاري بعدما تعرض لكسر في الساق امس السبت.

وخضع اللاعب لعملية جراحية عاجلة تم خلالها تركيب مسامير بساقه اليسري في ظل عنف الإصابة وسيغيب علي أثرها لما من خمسة الي ستة أشهر مما يؤكد عدم مشاركته مع فريقه باقي الموسم الحالي

إصابة أحمد القندوسي

وتعرض اللاعب أحمد القندوسي للإصابة نتيجة تدخل عنيف من ياسين الملاح لاعب فاركو خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

نقل القندوسي إلى المستشفى

وعلى الفور تم نقل اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ستاد المكس في الإسكندرية، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر، واللاعبين، على التواجد رفقة القندوسي في المستشفى.

كما تواجد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز، والدكتور محمود الشحات، والدكتور أبو الحسن محمد، والدكتور خالد الشناوي، والدكتور محمد لطفي، والدكتور أحمد حنفي، والدكتور عمرو عبد الرؤوف، والكابتن مصطفى مهدي، والكابتن حسام الجمل، والكابتن عمرو زكريا.

وحرص جون إدوارد، عضو مجلس إدارة نادي فاركو، المشرف العام على الكرة، على اصطحاب لاعبي فاركو والجهاز الفني، عقب انتهاء اللقاء للمستشفى، لمؤازرة لاعب فريق سيراميكا الجزائري أحمد القندوسي.

ووجه النائب محمد أبو العينين، بتوفير كل وسائل العناية الطبية اللازمة، على أعلى مستوى، عبر كونسلتو طبي يضم أكفأ الأطباء، من أجل ضمان عودة القندوسي للملاعب في أقرب وقت ممكن.

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