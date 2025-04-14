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تأجيل محاكمة فرد أمن متهم بقتل شقيقه بالقليوبية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة فرد أمن بشركة، لاتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية بينهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل، للاستعداد والمرافعة.

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 وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19803 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 4402 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم م ع"، 43 سنة، فرد أمن بشركة خدمات، مقيم الرملة مركز بنها، لأنه في يوم 1 / 11 / 2024، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار شقيقه المجنى عليه عبد المجيد محمد عبد المجيد عامر قربه.

وتابع أمر الإحالة جنايات بنها أن المتهم بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وذلك على إثر خلف عائليًا سابق بينهما وصمم في روية على قتله وقد أشرب في قلبه العناد والعدوان ونسي الفضل بينهما، وأنه له سندا واستحوذ عليه الشيطان وسكنه ورصد لتحقيق غرضه سلاح أبيض "سنجة"، وما أن ظفر بالمجنى عليه حتى استل سلاحه المعد مسبقًا بمسكنه وانهال عليه في مقاتل من جسده، فارداه صريعا مثخنا بجراحه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص وبغير مسوع من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض "سنجة" والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام السابق.

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