مصطفى محمد يكشف نصيحة والده بشأن التعامل مع حسام حسن

تحدث مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب مصر، عن اللعب بجوار نجم ليفربول محمد صلاح في المنتخب وما يشعر به عند التسجيل بقميص الفراعنة.

وقال مصطفى محمد لـ موقع الفيفا الرسمي: "محمد صلاح نجم كبير وأسطورة، وجوده معنا يمنحنا الثقة. دائمًا بحاول أتعلم منه، وبنقعد نسأله عن يومه، إزاي نطور نفسنا. شخصيته قوية وأنا بحبه جدًا".

وأضاف: في نانت أُسعد 40 ألف مشجع عندما أسجل هدف، أما في مصر، أُسعد 100 مليون شخص.

حلم المشاركة في كأس العالم

كما تحدث مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر عن اقتراب تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم 2026، قائلا: “ستكون مشاركتي الأولى في كأس العالم، وهي لحظة رائعة بالنسبة لي بالتأكيد، وأتمنى أن ألعب، وأسجل وأن أتوج باللقب”.



واضاف: "إنه لمن دواعي سروري دائمًا الانضمام إلى منتخب مصر، أحب ارتداء قميص مصر، وأعتبر نفسي محظوظًا باللعب في صفوفه، لأن الكثيرين لا يستطيعون ذلك، لذلك أحاول أن أبذل قصارى جهدي".

مصطفى محمد: أسعى لتعلم كل شيء من حسام حسن

وعن مدرب المنتخب حسام حسن، قال: والدي كان يرغب دائمًا في أن ألتقي مع حسام حسن وكان يقول: "سيعلمك الكثير" لأنه كان أفضل مهاجم في تاريخ مصر، إنه أسطورة، وحاول أن تبذل قصارى جهدك لتكون مثله"، لذلك، هذا ما أفعله. أحاول أن أتعلم كل شيء منه.

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