تعاون جديد بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة الفرنسية

استقبل أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، عماد السنباطي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، لبحث سبل تنمية التعاون بين الجانبين.

أهمية التعاون لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الفرنسية



وأكد أيمن العشري على أهمية التعاون بين غرفة القاهرة التجارية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من لقاء الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تم علي أرض مصر في زيارة هامة جدًا لزيادة دعم العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات من بينها المجال الاقتصادي.

وقال"العشري": مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات قوية، وهناك تعاون بين مصر وفرنسا في مجالات مختلفة، وهذه الزيارة ستكون دفعة قوية لزيادة تعاون مجتمع الأعمال في البلدين؛ وهو ما يجب أن تستفيد منه الغرفتين خلال الفترة القادمة، كما أن بعض الاتفاقيات التي تمت علي هامش زيارة الرئيسي الفرنسي لمصر بين الحكومتين في مجالات مختلفة منها "النقل – الصناعة – الطاقة الشمسية" وغيرها من المجالات المختلفة تمثل خطوة هامة نحو زيادة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.



واقترح "العشري" دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفتين لتنمية العلاقات المشتركة وتوفير مزيدًا من البيانات والمعلومات عن سوقي البلدين والاستثمارات المتاحة في البلدين والعمل علي الاستفادة منها، وتنظيم ورش عمل ولقاءات ثنائية على أرض الواقع من أجل الوصول لنتائج سريعة في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر



من جانبه أكد عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، على أهمية التعاون بين الغرفتين لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المصرية الفرنسية خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات بما يضيف للجانبين.

التركيز علي الصناعات الاستراتيجية



وقال السنباطي: “سنسعي إلى التركيز علي الصناعات الاستراتيجية، والقطاع الخاص له دور مهم في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وزيادة الاستثمارات بين البلدين، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المشروعات الكبرى للمساندة في التنمية المستدامة”.

وأشار إلى أهمية تكثيف اللقاءات والتواصل بين الغرفتين مع المرحلة القادمة من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.

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