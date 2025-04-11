عرض بث مباشر لحفل محمد رمضان بمهرجان كوتشيلا عبر يوتيوب

أعلن موقع YouTube عن بث مباشر وحصري لعرض الفنان محمد رمضان المقام ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون العالمي، وهي أول تجربة لفنان مصري على مسرح كوتشيلا الشهير.

حفل محمد رمضان فى مهرجان كوتشيلا

وسيكون موعد بث حفل محمد رمضان مباشرة على قناة كوتشيلا على Youtube ومواعيده:

● الأحد 13 أبريل 2025: 3:20 صباحًا بتوقيت القاهرة

● الأحد 20 أبريل 2025: 3:20 صباحًا بتوقيت القاهرة

وعن مشاركته، قال محمد رمضان: "أنا متحمس لتقديم الموسيقى المصرية والعربية والإفريقية في كوتشيلا. هيستمتع بيها الجمهور هناك والملايين هيسمعوا موسيقتنا.. ثقة في الله نجاح"

يشار إلى أن هذا العام هو الـ 13 الذي تبث فيها Youtube مهرجان كوتشيلا العالمي.

ويشارك هذا العام ضمن فعاليات المهرجان عدد من نجوم من العالم فى مقدمتهم ؛ ليدي غاغا، وتشارلي إكس سي إكس، وبنسون بون، وميسي إليوت، وميجان ذا ستاليون، وبوست مالون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.