الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

عرض بث مباشر لحفل محمد رمضان بمهرجان كوتشيلا عبر يوتيوب

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

أعلن موقع YouTube  عن بث مباشر وحصري لعرض  الفنان محمد رمضان المقام ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون العالمي، وهي أول تجربة لفنان مصري على مسرح كوتشيلا الشهير. 

حفل محمد رمضان فى مهرجان كوتشيلا

وسيكون موعد بث حفل محمد رمضان مباشرة على قناة كوتشيلا على Youtube ومواعيده: 
● الأحد 13 أبريل 2025: 3:20 صباحًا بتوقيت القاهرة
● الأحد 20 أبريل 2025:  3:20 صباحًا بتوقيت القاهرة

وعن مشاركته، قال محمد رمضان: "أنا متحمس لتقديم الموسيقى المصرية والعربية والإفريقية في كوتشيلا. هيستمتع بيها الجمهور هناك والملايين هيسمعوا موسيقتنا.. ثقة في الله نجاح"

يشار إلى أن هذا العام هو الـ 13 الذي تبث فيها Youtube مهرجان كوتشيلا العالمي.

ويشارك هذا العام ضمن فعاليات المهرجان عدد من  نجوم من العالم فى مقدمتهم ؛ ليدي غاغا، وتشارلي إكس سي إكس، وبنسون بون، وميسي إليوت، وميجان ذا ستاليون، وبوست مالون.

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YouTube الفنان محمد رمضان ميجان ذا ستاليون محمد رمضان مهرجان كوتشيلا ليدي غاغا

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