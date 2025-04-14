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أخبار مصر

مدبولي يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

 استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.


وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بأعضاء اللجنة، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في دعم عملية صنع القرار وتعزيز التواصل الفعال مع مختلف مكونات المجتمع، مشيرًا إلى أهمية البُعد السياسي في دعم الاستقرار والتنمية.

 

توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات، وأن وجود لجان استشارية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين يمثل ركيزة مهمة في تحقيق ذلك، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التواصل والتنسيق بين الحكومة ومختلف القوى الفاعلة في المجتمع، من أجل ترسيخ دعائم الدولة الوطنية ومواجهة التحديات.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن العام، وعلى رأسها سُبل تعزيز المشاركة السياسية، وآليات دعم الحوار المجتمعي، والتحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الوضع الداخلي، إضافة إلى مقترحات حول بناء خطاب سياسي يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

 

أهمية دعم المواقف المصرية إزاء القضايا القومية

 كما تناول اللقاء مناقشة التطورات السياسية في المنطقة، ودور مصر المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية دعم المواقف المصرية إزاء القضايا القومية، وتعزيز أدوات القوة الناعمة المصرية، والتواصل مع الرأي العام المحلي والدولي بآليات أكثر فعالية واحترافية.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على كل ما يُطرح من رؤى بناءة، وأن توصيات اللجنة الاستشارية تحظى بالاهتمام الكامل، وستُؤخذ في الاعتبار عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، مُعربًا عن تقديره لما تقوم به اللجنة من جهد وطني صادق يخدم الدولة المصرية ومسيرتها في الإصلاح والتنمية.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية العاصمة الإدارية الجديدة

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