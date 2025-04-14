مدبولي يلتقي وفدًا من رجال الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون المشترك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وفد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وتم اللقاء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على متانة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع، كما تم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، حيث أعرب الجانب المصري عن رغبته في تعزيز التعاون مع المملكة في هذه المجالات.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين.

كما تم استعراض الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

من جانبه، أعرب الوفد السعودي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين على رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، بهدف تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة.

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