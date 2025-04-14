الإثنين 14 أبريل 2025
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سياسة

بحضور ممثلي أوراسكوم، 12 توصية برلمانية بشأن التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات

مناقشة تداعيات التشغيل
مناقشة تداعيات التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات

 ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماع موسع مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية في الأهرامات وبدء التشغيل التجريبي للمشروع. 

مناقشة تطوير المنطقة السياحية في الأهرامات

 وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، استعدادات الجهات المعنية لتجنب حدوث أية مشكلات خلال التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات، بما يضمن الحصول على تجربة سياحية سهلة ومتميزة.

شركة أوراسكوم تشارك في اجتماع مناقشة تطوير الأهرامات

 وشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الجيزة، وشركة أوراسكوم، وغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، والنقابة العامة للمرشدين السياحيين، ومجموعة من الخبراء السياحيين.

مشروع منطقة الأهرامات له قيمته التاريخية والأثرية والسياحية

وأكدت النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، أن مشروع منطقة الأهرامات على رأس أولويات اللجنة، نظرًا لقيمته التاريخية، والأثرية، والسياحية، وكونه رمزًا خالدًا للحضارة المصرية، وأهم المعالم السياحية في العالم كله.

تطوير منطقة الأهرامات يساهم في زيادة الإقبال السياحي

وشددت على ضرورة تطوير المنطقة نظرًا لقربها من المتحف المصري الكبير لتساهم في زيادة الإقبال السياحي، ورفعها إلى مستوى يليق وتقدميها بشكل أكثر إنسانية وعصرية، لتوفر تجربة لا تنسى.

مناقشة تطوير منطقة الأهرام في ضوء التشغيل التجريبي
مناقشة تطوير منطقة الأهرام في ضوء التشغيل التجريبي

 وتساءلت عن مستجدات التشغيل التجريبي، والوقوف على التحديات الفنية واللوجستية التي ظهرت منذ بدء التشغيل، وكيفية معالجتها تدريجيًا لضمان استقرار الخدمة؟ وما هي أوجه التطوير القائمة.

ورأت اللجنة في ختام الاجتماع أن تطوير الخدمات والمرافق، في الطريق والمدخل المؤدي الى الأهرامات يسهم بلا شك في تحسين التجربة البصرية، وبالتالي تحسين التجربة السياحية لزوار الأهرامات.

 

توصيات لجنة السياحة بشأن تطوير منطقة الأهرامات

وانتهت لجنة السياحة إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن جاءت على النحو التالي: 

الانتهاء من أعمال تخطيط وتنظيم الطرق المؤدية إلى أهرامات الجيزة للقضاء على الزحام أو التكدس المروري في طريق المتجهين للمنطقة الأثرية. 

إنشاء لجنة رقابية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات السياحة والاثار، والتنمية المحلية، وغرفة الشركات لمتابعة التنفيذ شهريًا.

ضرورة عقد لقاءات عاجلة بين نقابة المرشدين، وغرفة الشركات، وشركة أوراسكوم، برعاية وزارة الآثار، للتنسيق والتشاور وإيجاد حلول عاجلة لتلبية الاحتياجات المطلوبة لاستقبال السائحين وتيسير تنقلهم في المنطقة الأثرية في سهولة ويسر.

مخاطبة وزارة المالية لمنح تيسيرات جمركية لتوفير سيارات أوتوبيس كهربائية صديقة البيئة كافية ومناسبة للعمل في المنطقة الأثرية بعد تطويرها.

ضرورة الإسراع في الانتهاء من تطوير منطقة التريض بصورة حضارية حتى يتثنى استعمالها من أصحاب الدواب والكارتات على أن تكون مجهزة بدورات مياه مناسبة.

سرعة الانتهاء من تخصيص منطقة الباعة الجائلين بمحطة البانوراما على أن تكون مجهزة بطريقة عرض حضارية لمنتجاتهم، وبوسائل إعاشة ودورات مياه مناسبة.

عقد دورات توعية وتأهيل للعاملين في المنطقة السياحية بأهرامات الجيزة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح بصورة تليق بالعمل في المنطقة السياحية، مع التزام الراغبين في العمل من أصحاب الدواب بالأداب المهنية وحسن التعامل أمام السائحين، وتوقيع عقوبة على المخالفين بإلغاء تراخيصهم واستبعادهم من العمل بمنطقة الأهرامات. 

ضرورة تحديد محافظة الجيزة آلية للتصدي لحالات استغلال أصحاب الدواب للسائحين، وعدم مخالفة تسعيرة الركوب التي تحددها المحافظة.

سرعة تخصيص التجهيزات الخاصة بكود الإتاحة للتيسير على ذوي الهمم في استخدام وركوب السيارات والاتوبيسات.

إعادة النظر في المبلغ المحدد مقابل استخدام دورات المياه، ويفضل أن تكون طريقة الدفع الإلكترونية إذا لزم الأمر.

ضرورة أن تخاطب غرفة الشركات أعضاءها لحثهم على شراء تذاكر الدخول لمنطقة الأهرامات مسبقا، واستخدام وسائل الحجز المتوفرة إلكترونيا لمنع التكدس أمام شبابيك التذاكر.

ضرورة توفير سيارات جولف كهربائية مكيفة، مع تخفيض السعر المحدد للخدمة الخاصة، حيث أن السعر الحالي مبالغ فيه. 

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