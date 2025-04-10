شركات السياحة تبحث إدخال تعديلات على تجربة التشغيل التجريبي لزيارة الأهرامات

تفقدت لجنة من غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة اليوم الثاني على التوالي الوضع بمنطقة الأهرامات، وذلك في اليوم الثالث للتشغيل التجريبي لتطوير المنطقة التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية.

التشغيل التجريبي لتجربة الزيارة بالأهرامات

وأكد الدكتور نادر الببلاوي حرصه على التواجد بنفسه بالمنطقة للاطمئنان على حركة سير السائحين بالمسارات المختلفة للمنطقة وضمان سهولة التدفق والوصول إلى المنطقة والخروج من المسارات الجديدة التي يتضمنها التطوير، بجانب رصده عن قرب أحوال شركات السياحة أعضاء الغرفة خلال تنفيذ برامجهم بمنطقة الأهرامات والاطمئنان على عدم وجود شكاوى لدى الشركات أو موظفيها.



وأشاد الدكتور نادر الببلاوي بجهود لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة نورا علي والتي حرصت على الحضور إلى منطقة الأهرامات لمتابعة الوضع بها والاطمئنان على سهولة حركة وتنقل السائحين بالمنطقة، وسجلت اللجنة بعض الملاحظات المهمة على خطة تطوير الأهرامات، حيث سيتم دراسة كل تلك الملاحظات خلال الفترة المقبلة.

انسيابية حركة الزيارة بمنطقة الأهرامات

وأضاف رئيس غرفة السياحة أنه ولليوم الثاني على التوالي تسير الحركة بمنطقة الأهرامات بسلاسة وانسيابية وسهولة وسط إستمرار إرتفاع أعداد السائحين الزائرين للمنطقة , كما لمس بنفسه الجهود التي يبذلها الجميع من ممثلي وزارة السياحة والاثار وشرطة السياحة وشركة أوراسكوم بيراميدز لإزالة أية عقبات أمام زيارة السائحين للمنطقة الأثرية الأهم عالميا.



وأشار دكتور نادر الببلاوي إلى أنه يجري التنسيق والترتيب بين كافة الجهات لإضافة بعض التعديلات الجديدة على حركة السائحين بمنطقة الأهرامات تضمن مزيدا من التسهيل والتيسير في زيارة المنطقة وبما يليق أولا بأهمية ومكانة المنطقة عالميا، وثانيا بما يخدم جهود تحسين تجربة السائح، مؤكدا أنه سوف يستمر في متابعة أحوال حركة السائحين بالمنطقة لعدة أيام مقبلة.

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