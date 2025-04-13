من الأهرامات إلى نزلة السمان، مشروع مصري طموح لتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات، ومخططات إحياء "نزلة السمان" كمقصد سياحي عالمي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء المعنيين، وذلك في مشهد يعكس التحول الجذري في سياسات الدولة المصرية نحو المواقع التراثية.

الاجتماع لم يكن تقليديًا، بل جاء ليعكس نقلة نوعية في التعامل مع واحدة من أهم المناطق الأثرية على مستوى العالم، فالتوجه الحالي لا يقتصر على تحسين الخدمات أو تحديث البنية التحتية، بل يتجاوز ذلك إلى رؤية استراتيجية لإعادة صياغة العلاقة بين التراث والتنمية، بين الماضي والحاضر، من خلال مشروع يجمع بين الأبعاد الأثرية والسياحية والعمرانية والاجتماعية.

الأهرامات.. تجربة زائر جديدة ومتكاملة

وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عرض خلال الاجتماع مؤشرات التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من تطوير المنطقة، والتي شهدت، بحسب تصريحاته، أعلى نسبة زيارة منذ بداية التشغيل، حيث استقبلت المنطقة نحو 15 ألف زائر في يوم واحد، بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بأول يوم تشغيل.

وأكد الوزير أن التطوير تم وفق معايير تحترم القيمة التاريخية للأهرامات، بهدف خلق تجربة زائر استثنائية، تشمل سهولة الدخول من بوابات جديدة، وتنقل داخل المنطقة عبر باصات كهربائية، وتشغيل مركز زوار متطور، إلى جانب تنظيم حركة الدواب والحافلات السياحية.

نزلة السمان.. من "منطقة عشوائية" إلى وجهة سياحية راقية

لكن الرؤية الأوسع لا تقف عند حدود المنطقة الأثرية، بل تمتد إلى "نزلة السمان" – المنطقة السكنية المجاورة، والتي عانت طويلًا من الإهمال والتهميش، وأصبحت اليوم محورًا لتخطيط عمراني دقيق يسعى لتحويلها إلى مقصد سياحي مستدام يتكامل مع المنطقة الأثرية الكبرى.

وتم استعراض المخطط الاستراتيجي الذي يقوم على محورين أساسيين:

الإحياء العمراني وإعادة توظيف المباني القائمة بما يتلاءم مع الطابع السياحي.

الحفاظ على القيمة الأثرية للموقع عبر خلق منطقة عازلة، وتمكين الاكتشافات الأثرية، دون المساس بأصالة المكان.

تحول نوعي في فلسفة التطوير

ما يدور حاليًا حول الأهرامات ونزلة السمان ليس مجرد مشروع تطوير، بل هو انعكاس لفلسفة جديدة تتبناها الدولة في إدارتها للتراث تعتمد علي الدمج بين حماية الأثر والتنمية السياحية، وبين تحسين حياة المواطنين والحفاظ على البيئة العمرانية التاريخية.

ومع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، تُفتح أمام المنطقة آفاق جديدة لأن تتحول إلى مركز عالمي للثقافة والسياحة والتراث، وهو ما يتطلب جاهزية عمرانية وتنظيمية وخدمية، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بكل أجهزتها حاليًا.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة، وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، لتحقيق المستهدف من المشروع، وجعل زيارة الأهرامات تجربة لا تُنسى، سواء للمصريين أو للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

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