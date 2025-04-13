الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

من الأهرامات إلى نزلة السمان، مشروع مصري طموح لتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء لتطوير منطقة نزلة السمان
ads

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات، ومخططات إحياء "نزلة السمان" كمقصد سياحي عالمي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء المعنيين، وذلك في مشهد يعكس التحول الجذري في سياسات الدولة المصرية نحو المواقع التراثية.

الاجتماع لم يكن تقليديًا، بل جاء ليعكس نقلة نوعية في التعامل مع واحدة من أهم المناطق الأثرية على مستوى العالم، فالتوجه الحالي لا يقتصر على تحسين الخدمات أو تحديث البنية التحتية، بل يتجاوز ذلك إلى رؤية استراتيجية لإعادة صياغة العلاقة بين التراث والتنمية، بين الماضي والحاضر، من خلال مشروع يجمع بين الأبعاد الأثرية والسياحية والعمرانية والاجتماعية.

الأهرامات.. تجربة زائر جديدة ومتكاملة

وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عرض خلال الاجتماع مؤشرات التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من تطوير المنطقة، والتي شهدت، بحسب تصريحاته، أعلى نسبة زيارة منذ بداية التشغيل، حيث استقبلت المنطقة نحو 15 ألف زائر في يوم واحد، بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بأول يوم تشغيل.

وأكد الوزير أن التطوير تم وفق معايير تحترم القيمة التاريخية للأهرامات، بهدف خلق تجربة زائر استثنائية، تشمل سهولة الدخول من بوابات جديدة، وتنقل داخل المنطقة عبر باصات كهربائية، وتشغيل مركز زوار متطور، إلى جانب تنظيم حركة الدواب والحافلات السياحية.

نزلة السمان.. من "منطقة عشوائية" إلى وجهة سياحية راقية

لكن الرؤية الأوسع لا تقف عند حدود المنطقة الأثرية، بل تمتد إلى "نزلة السمان" – المنطقة السكنية المجاورة، والتي عانت طويلًا من الإهمال والتهميش، وأصبحت اليوم محورًا لتخطيط عمراني دقيق يسعى لتحويلها إلى مقصد سياحي مستدام يتكامل مع المنطقة الأثرية الكبرى.

وتم استعراض المخطط الاستراتيجي الذي يقوم على محورين أساسيين:

  • الإحياء العمراني وإعادة توظيف المباني القائمة بما يتلاءم مع الطابع السياحي.
  • الحفاظ على القيمة الأثرية للموقع عبر خلق منطقة عازلة، وتمكين الاكتشافات الأثرية، دون المساس بأصالة المكان.

تحول نوعي في فلسفة التطوير

ما يدور حاليًا حول الأهرامات ونزلة السمان ليس مجرد مشروع تطوير، بل هو انعكاس لفلسفة جديدة تتبناها الدولة في إدارتها للتراث تعتمد علي الدمج بين حماية الأثر والتنمية السياحية، وبين تحسين حياة المواطنين والحفاظ على البيئة العمرانية التاريخية.

ومع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، تُفتح أمام المنطقة آفاق جديدة لأن تتحول إلى مركز عالمي للثقافة والسياحة والتراث، وهو ما يتطلب جاهزية عمرانية وتنظيمية وخدمية، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بكل أجهزتها حاليًا.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة، وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، لتحقيق المستهدف من المشروع، وجعل زيارة الأهرامات تجربة لا تُنسى، سواء للمصريين أو للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نزلة السمان الدكتور مصطفى مدبولي المنطقة الأثرية بالاهرامات رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات الأهرامات القيمة التاريخية للأهرامات رئيس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يلتقي وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

الحكومة تبحث آثار الرسوم الجمركية الأمريكية وخطط دعم الصناعة المحلية

رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية

مدبولي: نواجه التحديات بأفكار المختصين.. ونبحث سيناريوهات تعزز الاستقرار الاقتصادي

الإثنين 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

الخميس 24 أبريل إجازة رسمية بدلًا من الجمعة 25 أبريل بمناسبة تحرير سيناء

الخميس 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

رئيس الوزراء يصدر قرارات أجازة رسمية للاحتفال بأعياد "شم النسيم" و"تحرير سيناء" و"العمال"

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأحداث مطروح، تفاصيل استشهاد 3 أفراد شرطة ورد الداخلية على مزاعم احتجاز 23 سيدة، وحكاية البيان الغاضب لمشايخ القبائل

رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

قرار صادم من كولر في الأهلي

أمطار خفيفة ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

اللي معاه ذهب ميبعهوش، نصيحة من شعبة المجوهرات للمواطنين

جريمة مخيم زمزم، مصر تستهجن وتؤكد دعمها لاستقرار السودان ومؤسساته الوطنية

تعرف على السعر الجديد للرغيف السياحي بعد ارتفاع أسعار الوقود

الدوري الممتاز، الزمالك يستغل تعادل الأهلي وبيراميدز ويفوز على حرس الحدود بثنائية (صور)

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية