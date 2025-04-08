الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

محافظ دمياط يستقبل مدير المساحة الجديد ويناقش آليات تعزيز التعاون المشترك

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل مدير المساحه الجديد

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، المهندس إسلام عبد العظيم خليف، الذي تولى مهام مدير المساحة الجديد للمحافظة، وذلك في اجتماع بحضور المستشار هيثم الغندور، المستشار القانوني للمحافظة. وقد شهد اللقاء تبادل الأحاديث والآراء بشأن سبل تعزيز التعاون بين مديرية المساحة ودوائر العمل المختلفة في المحافظة.

محافظ دمياط يهنئ مدير المساحة الجديد ويدعمه في مهمته

في مستهل اللقاء، قدم "المحافظ" التهنئة الحارة للمهندس إسلام عبد العظيم خليف بمناسبة توليه منصب مدير المساحة الجديد، معربًا عن ثقته في قدراته على إدارة هذا القطاع الحيوي بكفاءة. كما أعرب "المحافظ" عن تمنياته الصادقة له بدوام التوفيق والسداد في عمله الجديد، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح المحافظة.

 

محافظ دمياط يستقبل مدير المساحه الجديد 
محافظ دمياط يستقبل مدير المساحه الجديد 

 

التعاون المشترك لتعزيز دعم ملفات العمل المختلفة

كما ناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون المشترك بين مديرية المساحة وكافة الجهات المعنية في المحافظة، وذلك لدعم اتخاذ القرارات الفعّالة بشأن عدد من الملفات الحيوية. وأشار "المحافظ" إلى الدور الهام الذي تضطلع به مديرية المساحة في تيسير عملية اتخاذ القرار على مستوى المحافظة، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ خطط عمل استراتيجية تهدف إلى تحقيق إنجازات ملموسة في عدة مجالات حيوية.

وأوضح "المحافظ" أن التنسيق بين جميع الجهات المختلفة سيكون له بالغ الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في دمياط، مؤكدًا على أهمية التعاون المثمر بين كافة الأطراف من أجل تحقيق مصلحة المحافظة والشعب.

خطط عمل استراتيجية في المستقبل القريب

وفي ختام اللقاء، لفت "المحافظ" إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من خطط العمل الهادفة إلى رفع مستوى الأداء في مختلف القطاعات. وأكد أن مديرية المساحة ستكون شريكًا رئيسيًا في دعم هذه الخطط، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

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